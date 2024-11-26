26 ноября 2024, 22:09

Президент РПЛ отреагировал на обвинения в коррупции среди судей

РИА «Новости»
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заверил, что лига максимально серьезно отнесется к заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции среди футбольных судей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале РПЛ.

Федорищев ранее на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта заявил, что клубы Российской премьер-лиги платят откаты судьям , чтобы их не засуживали. По его словам, за последнее время местный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей ОПГ, которая появилась в судейском корпусе РПЛ.

В ответ на это заявление Алаев сказал, что Российская премьер-лига, как никто другой, заинтересована в изучении сведений о коррупции, имеющихся у губернатора, потому что случаи взяточничества напрямую влияют на качество работы самой лиги и сказываются на репутации всего футбола.

«Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности. <…> На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», - подытожил президент РПЛ.

Футбольный судья Игорь Федотов в разговоре с 360.ru заявил, что слова Федорищева можно будет считать дискредитацией судейского корпуса, если тот не предоставит никаких доказательств.

Коррупция Российская Премьер-Лига Футбол
26 ноября 2024, 20:07
Биатлониста Евгения Устюгова лишили двух медалей ОИ-2010 в Ванкувере
РИА «Новости»
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Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года. Решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере, сообщил сайт независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Евгений Устюгов подавал апелляционное заявление, но его отклонили. В так называемом биологическом паспорте выявили некие «аномалии». Специалисты антидопингового отдела вместе с коллегами из апелляционного отдела отметили, что вынесенное ранее решение абсолютно правомерно.

За нарушение правил биатлониста дисквалифицировали на четыре года. Все его результаты в период с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года) аннулировали.

Спортсмены Награды Россия Биатлон
23 ноября 2024, 10:54
Экс-чемпиона UFC Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии
Global Look Press
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Ирландский суд признал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бойца MMA обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч евро. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения в насилии. По данным Express U.S.

, спортсмен рассказал, что употреблял наркотики вместе с Хэнд в дублинском отеле, однако секс был добровольным.

Макгрегор пообещал обжаловать приговор. В соцсети X он написал, что присяжные не выслушали все доказательства.

«Сейчас я со своей семьей сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку по всему миру», - отметил Макгрегор.

За свою спортивную карьеру 36-летний Макгрегор завоевал 22 победы и потерпел шесть поражений. Он перестал участвовать в боях после травмы ноги. Последнее состязание ирландский спортсмен провел летом 2021 года - его техническим нокаутом одолел американец Дастин Порье. В декабре 2023 года боец допустил свое участие в выборах президента Ирландии.

Спортсмены Суд UFC Изнасилования Смешанные боевые искусства MMA Ирландия
22 ноября 2024, 03:26
Овечкин несколько недель не сможет выходить на лед
РИА «Новости»
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Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на одной из последних игр получил травму голени и выбыл на несколько недель. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба в соцсети X.

«Овечкин получил травму голени во время игры против „Юты“, он находится в статусе „с недели на неделю“», - сообщила администрация команды.

Хоккеист начал курс восстановления под присмотром медицинского штаба команды. В ближайшее время в Вашингтоне он пройдет дополнительное обследование.

«Вашингтон Кэпиталз» встретился с «Ютой» 18 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин травмировал ногу в третьем периоде и не смог продолжить игру. Матч завершился со счетом 6:2, российский хоккеист возглавил рейтинг снайперов НХЛ текущего сезона с 15 шайбами и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб - 868 против 894.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
20 ноября 2024, 23:53
World Aquatics допустила россиян и белорусов к соревнованиям
РИА «Новости»
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила правила по нейтральному статусу, сняв ограничения на участие российских пловцов в эстафетных соревнованиях и на индивидуальных дистанциях. Об этом сообщил журнал по плаванию Swimming World.

Российские и белорусские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Атлеты из РФ по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло.

До этого россиян и белорусов могли допустить к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.

Новая редакция правил датирована 18 ноября, причем в них отсутствует указание на выполнение норматива для участия в крупных стартах исключительно за пределами РФ и РБ. Это говорит о том, что стартующий 21 ноября в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде может иметь квалификационный статус для участия в чемпионате мира в Будапеште в декабре этого года.

Ранее хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что Национальная хоккейная лига лояльна к русским атлетам , понимая, что спорт и политика не должны влиять друг на друга.

Спортсмены Белоруссия Правила Россия Запад

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