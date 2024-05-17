17 мая 2024, 17:00

Представителей антидопингового сообщества США уличили в лицемерии

РИА «Новости»
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Около 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Такое заявление сделал глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, комментируя дело китайских пловцов, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же антидопинговой системы. Банька напомнил, что практически каждый пятый американец перед соревнованиями по легкой атлетике 2022 года в Юджине не прошел ни одного внесоревновательного тестирования, сообщал сайт «Аргументы и факты».

«Этого достаточно, чтобы указать на лицемерие ряда представителей антидопингового сообщества Соединенных Штатов», - сказал Банька.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество дисквалифицировали на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали , потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки. Кроме того, в деле Валиевой якобы не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.

США Спортсмены WADA
17 мая 2024, 13:47
«Человек серьезный». «Спартак» добьется результата с тренером Станковичем
РИА «Новости»
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Московский «Спартак» взорвал информационное поле, объявив о назначении на пост главного тренера команды экс-футболиста сборной Сербии и миланского «Интера» Деяна Станковича. Это серьезный человек, который должен навести порядок, рассказал 360.ru футбольный эксперт Борис Рапопорт.

Станкович - известный специалист, который добивался результата везде, где работал. Он достаточной жесткий тренер, считает Рапопорт.

«Это очень серьезный игрок, серьезный. И тренер серьезный очень. Я думаю, что он должен справиться, во всяком случае, на мой взгляд. <…> Интересный момент, что его фамилия не звучала нигде в кандидатах на пост тренера. Все это делалось очень аккуратно, внимательно. Так должно было быть в принципе. Они, так сказать, вели с ним переговоры», - отметил специалист.

Станкович был сильным футболистом, он здорово играл, напомнил Рапопорт. Он назвал специалиста более определенной кандидатурой по сравнению с предыдущими тренерами.

«Я думаю, что человек серьезный. <…> Мне кажется, что „Спартак“ добьется с ним определенного результата», - сказал Рапопорт.

В этом поможет опыт работы Станковича в Сербии, Венгрии и Италии. Результаты его тренерства в «Спартаке» можно будет увидеть примерно к октябрю, когда команда отыграет 7-10 туров, заключил футбольный эксперт.

Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. В команде его назвали легендарным футболистом.

Италия Венгрия Спартак Футбол Сербия Работа
16 мая 2024, 19:11
Московский «Спартак» возглавит легенда сборной Сербии по футболу
РИА «Новости»
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Руководство московского «Спартака» определилось с новым главным тренером. С сезона-2024/25 команду возглавит экс-футболист сборной Сербии и миланского «Интера» Деян Станкович, сообщила пресс-служба красно-белых.

В \"Спартаке\" Станковича назвали легендарным футболистом миланского \"Интера\", римского \"Лацио\" и сборной Сербии.

\"Трехкратный чемпион Сербии с «Црвеной Звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем». Двукратный обладатель Кубка Сербии\", - перечислили достижения нового тренера в пресс-службе москвичей.

Там добавили, что Деян Станкович уже трижды выводил свои команды в плей-офф еврокубков.

Спартак Футбол Сербия Россия
16 мая 2024, 01:16
Вратарь ЦСКА Тороп получил серьезную травму головы на матче с «Зенитом»
РИА «Новости»
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп на матче с «Зенитом» получил множественные травмы лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга. Об этом в Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям московского футбольного клуба Кирилл Брейдо.

ЦСКА на выезде играл с «Зенитом» ответный матч пути Российской премьер-лиги Кубка России. Основное время закончилось всухую, в серии пенальти «Зенит» обыграл красно-синих со счетом 4:5. На 32-й минуте первого тайма защитник «Зенита» Нуралы Алип случайно затылком ударил Торопа по лицу, в результате чего вратарь получил множественные травмы и не смог продолжить матч.

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. <…> У него диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа», - сообщил Брейдо.

Директор по коммуникациям отметил, что вероятнее всего, Торопа утром отправят на спецтранспорте в Москву.

На смену Торопу вышел не Игорь Акинфеев, а 19-летний Владимир Шайхутдинов. Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи, Акинфееву еще рано заканчивать карьеру.

ЦСКА Санкт-Петербург Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол Россия Москва
14 мая 2024, 17:33
Костомаров захотел принять участие в полумарафоне в следующем году
Global Look Press
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил желание поучаствовать в полумарафоне. Об этом он заявил во время пресс-завтрака в честь «Забегу.рф», сообщило РИА «Новости».

Костомаров пояснил, что одобряет такие спортивные мероприятия и участвует в них.

«Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче», - пояснил спортсмен.

Он подчеркнул, что такие мировые мероприятия должны помогать странам объединяться.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик», - уточнил он.

Костомаров признался, что сейчас участвовать в забегах тяжело, но он не сдается и продолжает тренировки.

На днях Костомаров выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Петербурге. Фигурист признался, что ему до сих пор тяжело преодолевать такие нагрузки.

Спортсмены Фигурное катание Роман Костомаров

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