Он подчеркнул, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же антидопинговой системы. Банька напомнил, что практически каждый пятый американец перед соревнованиями по легкой атлетике 2022 года в Юджине не прошел ни одного внесоревновательного тестирования, сообщал сайт «Аргументы и факты».

«Этого достаточно, чтобы указать на лицемерие ряда представителей антидопингового сообщества Соединенных Штатов», - сказал Банька.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество дисквалифицировали на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали , потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки. Кроме того, в деле Валиевой якобы не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.