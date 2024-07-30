«Позор». Трамп обрушился с критикой на церемонию открытия Олимпиады
Церемония открытия Олимпиады в Париже оскорбила чувства верующих. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал шоу ужасным и позорным, сообщил телеканал Fox News.
«Я думал, что это позор. <…> Я имею в виду, что они могут делать определенные вещи. Я думал, что это ужасно. <…> Послушайте, я за всех. Я очень открытый, но я думаю, что то, что они сделали, было позором», - сказал он.
Трампа особенно возмутил номер, пародирующий картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Политик пообещал, что не допустит подобного оскорбления чувств верующих на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, если получит рычаги давления на организаторов.
Во время церемонии открытия ОИ в одном из номеров танцоры в женских платьях окружили стол, за которым, по задумке постановщиков, проходила последняя трапеза Иисуса и его учеников. Американский бизнесмен Илон Маск обвинил организаторов в неуважении к христианам, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал церемонию уродливым фрик-шоу.