05 июня 2024, 00:01

«Пожелаем удачи». Горсков оценил шансы Черчесова вывести казахов на ЧМ по футболу

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Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, сменив на этом посту Магомеда Адиева, возглавившего грозненский «Ахмат». Он пропустил отборы на Евро, замахнувшись сразу на Чемпионат мира по футболу. Футбольный эксперт и автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков рассказал ведущему 360.ru Антону Шестакову, сможет ли Черчесов так подготовить казахов к соревнованиям, чтобы они стали чемпионами мира по футболу.

Черчесов возглавлял сборную РФ по футболу в период с 2016 по 2021 год. В разное время он работал с ФК «Спартак», «Динамо» и «Терек». Горсков заявил, что на месте Черчесова предпочел бы дождаться отбора на Евро, так как туда гораздо проще попасть, чем на ЧМ по футболу.

«Казахстану буквально, как это говорится, толики не хватило, чтобы выйти именно на Чемпионат Европы», - отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что в последнее время на ЧМ стало сложнее отбираться. В то же время, если футболисты сборной Казахстана будут до последних туров бороться за выход на мундиаль и займут, например, третье или четвертое место, то с Черчесовым как с главным тренером сборной автоматически продлят контракт.

Горсков напомнил, что контракт с ним подписали по схеме «2+2». Другими словами, до лета 2026 года. И продлить его могут как раз для того, чтобы он подготовил сборную на Евро.

«Давайте пожелаем ему удачи и посмотрим. Он неплохо знает казахский футбол», - заяивл он.

Горсков добавил, что огромное количество российских футболистов играют в сборной Казахстана и, наоборот, ее игроки выступают у нас.

«Поэтому ему будет, на что посмотреть, что показать, и будем надеяться, что именно как тренер сборной, он себя проявит лучше, чем после Чемпионата мира 2018 года», - резюмировал собеседник 360.ru.

Казахстан Футбол Станислав Черчесов
04 июня 2024, 21:44
В баскетбольном матче на ПМЭФ сыграют звезда биатлона и легенда балета
Pxhere
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В рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума состоится Кубок «Росконгресса» по баскетболу. Впервые участие в нем примут биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и второй солист Мариинского театра Юрий Смекалов.

Юрлова-Перхт завершила спортивную карьеру весной 2024 года. В 2015-м она стала чемпионкой в индивидуальной гонке на чемпионате мира, получив последнюю для российских биатлонисток золотую медаль на подобных соревнованиях.

Спортсменка регулярно бывает на матчах БК «Зенит», который в сезоне-2023/2024 завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а теперь и сама выйдет на паркет домашней для «сине-бело-голубых» арены.

Непосредственное отношение к спорту имеет и живая легенда российского балета Юрий Смекалов: долгие годы он сотрудничает со знаменитым тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным. Смекалов ставил хореографию для знаковых программ двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и других российских фигуристов.

Участвовать в Кубке также будут известные политики, бизнесмены, спортсмены, артисты и общественные деятели. За команду Санкт-Петербурга по традиции выступит председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев. В состав команды Москвы войдут участники ПМЭФ.

Матч-противостояние двух столиц состоится 7 июня в КСК «Арене». Игра начнется в 18:30. Его соорганизаторы - спортивная платформа фонда «Росконгресс» - «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб».

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В Форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Оператором Игр выступит спортивная платформа фонда «Росконгресс» - «РК-Спорт». Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте Спортивных игр.

Санкт-Петербург Спортсмены Баскетбол ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 20:22
Путин указал на необоснованную коммерциализацию спорта в России
РИА «Новости»
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В России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вытягивание денег из семей не замечать нельзя», - сказал он.

По словам Путина, не все семьи обладают необходимым достатком, чтобы оплачивать детям занятия физкультурой и спортом, поэтому профильное законодательство требует корректировки.

Путин призвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Он подчеркнул, что семьи с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции.

Ранее Путин заявил, что спорт высоких достижений стал очень коммерциализированным. Чиновники WADA сделали все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. В итоге. любые международные турниры без участия российских спортсменов выглядят ущербными, отметил президент.

Спортсмены Владимир Путин
04 июня 2024, 12:56
Обвинения Microsoft в адрес России оценили в Кремле
Unsplash
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Обвинения компании Microsoft в адрес России в распространении негативной информации о предстоящих Олимпийских играх в Париже являются клеветой и огульной критикой. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на заявление в западных СМИ со ссылкой на отчет Microsoft о том, что российская сторона якобы ведет информационную кампанию, направленную на срыв Олимпиады-2024 в Париже.

«Они относятся к категории огульной критики, которая никакой аргументации под собой не имеет. К сожалению, мы с такой сталкиваемся все чаще. Но она является абсолютной клеветой, не имеет к реальности никакого отношения», - сказал Песков.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Кремле заявляли, что отечественные спортсмены самостоятельно примут решение об участии в турнире в условиях отсутствия национальной символики.

Кремль Спортсмены Microsoft Дмитрий Песков
03 июня 2024, 23:14
Названы победители детских парусных соревнований Tenzor Cup Junior
РИА «Новости»
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Детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior прошли в рамках второго дня первого этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регаты имени Игоря Ченцова. На старт в Пестовском водохранилище 30 юных яхтсменов вышли в международный День защиты детей, 1 июня.

В ходе прохода на детских швертботах спортсмены продемонстрировали умения в огибании знаков, показали чудеса маневрирования по заданной дистанции и умение грести черпаком и веслом, а также многое другое.

Основными составами команды провели три гонки, а в финальной на воду вышли только капитаны, которые показали свое мастерство.

Первое место заработала команда «Сигма». Серебро досталась участникам команды Solo Noi, куда вошли дети опытных яхтсменов.

Всем участникам соревнований вручили памятные подарки. Специальные призы спортсмены Tenzor Cup Junior получили от семьи Игоря Ченцова и фонда «Росконгресс».

Пока шло награждение детей, взрослые спортсмены отрабатывали и закрепили результаты первого дня регаты. Команда «Ахмат» Александра Божко вырвалась в главные лидеры турнирной таблицы, прочно закрепив за собой первое место.

Регата имени Игоря Ченцова посвящена памяти выдающихся яхтсменов. В этом году участие в соревнованиях приняли 30 команд из России, Белоруссии, Германии и Сербии.

Спортсмены Дети Россия

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