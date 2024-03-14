14 марта 2024, 14:31

Поздняков рассказал об отношении ОКР к Олимпийским играм

РИА «Новости»
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Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не бойкотировал Олимпиады и будет до победного поддерживать отечественных спортсменов. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его процитировало РИА «Новости».

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях», - подчеркнул Поздняков.

По его словам, грядущая Олимпиада в Париже не предоставляет равных условий для российских атлетов. ОКР продолжит поддерживать отечественных спортсменов, указал Поздняков.

Он добавил, что условия Международного олимпийского комитета нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

МОК обсудит участие россиян и белорусов в церемонии открытия Игр-2024. Заседание состоится в Лозанне с 19 по 21 марта.

Президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в якобы вопиющем нарушении Олимпийской хартии. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал его слова. Дипломат указал на политизацию комитета.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024
14 марта 2024, 14:08
ФК «Спартак» объявил об обжаловании ареста Квинси Промеса в Дубае
РИА «Новости»
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Одного из ведущих игроков футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержали в Дубае. Адвокат обжалует его арест, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», - заявил представитель клуба.

По информации «Спартака», адвокат Промеса обжалует в апелляционной инстанции приговор окружного суда Амстердама о запросе властей на его экстрадицию.

В конце февраля спортсмен не смог вернуться из ОАЭ после сборов. Полиция задержала его в аэропорту, но потом отпустила под запрет покидать страну.

Пресс-служба команды заявила 13 марта, что решение проблемы займет еще некоторое время. На следующий день стало известно об аресте футболиста по запросу Нидерландов. На родине его судили за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Спортсмены Футбол Аресты Нидерланды Дубай
14 марта 2024, 10:42
Овечкин не попал в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ
Global Look Press
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча с «Эдмонтон Ойлерз» занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Эдмонтона». Овечкин сделал голевую передачу, благодаря чему число его баллов в карьере увеличилось до 1534 (в 1407 матчах). При этом абсолютным рекордсменом считается завершивший спортивную картеру канадский игрок Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков в 1487 матчах.

Россиянин уступает по очкам лишь действующим игрокам Сидни Кросби (1566 очков, 12-е место рейтинга) и Джо Торнтону (1539 очков, 13-е место рейтинга). Ранее нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил , что Овечкин может обогнать Гретцки по числу заброшенных в ворота противника шайб.

НХЛ Вашингтон История Александр Овечкин
13 марта 2024, 22:17
Футболиста московского «Спартака» арестовали в ОАЭ
РИА «Новости»
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Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ по запросу органов юстиции Нидерландов. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Джон ван ден Хеувел.

Спартак Футбол ОАЭ Аресты Нидерланды Дубай
13 марта 2024, 17:11
«Спартак» сделал заявление о сроках возвращения Промеса в Россию
РИА «Новости»
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Футболист «Спартака» Квинси Промес пока не может вернуться в Россию в связи с рассмотрением обстоятельств совершенного им правонарушения в ОАЭ. Этот процесс может занять еще некоторое время, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

«Рассмотрение обстоятельств <…> может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», - указали представители «Спартака».

Промеса задержали 29 февраля за местное правонарушение в международном аэропорту Аль-Мактум. После его доставили в полицейский участок в Дубае. Источник РИА «Новости» отмечал, что суд над спортсменом может пройти в закрытом режиме.

В феврале в Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. В прокуратуре Амстердама сообщали о том, что футболист объявлен в международный розыск.

Сторона защиты обжаловала приговор. Но дату рассмотрения заявления в Апелляционном суде Амстердама пока не определили.

Помимо этого, летом 2023-го суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападении на кузена с отягчающими обстоятельствами. Это решение Промес тоже обжаловал.

Ссора футболиста с его двоюродным братом произошла в июле 2020 года. СМИ сообщали о том, что конфликт между ними вспыхнул на вечеринке, и Промес якобы ударил родственника ножом.

Спартак Футбол ОАЭ

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