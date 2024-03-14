Поздняков рассказал об отношении ОКР к Олимпийским играм

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«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях», - подчеркнул Поздняков.

По его словам, грядущая Олимпиада в Париже не предоставляет равных условий для российских атлетов. ОКР продолжит поддерживать отечественных спортсменов, указал Поздняков.

Он добавил, что условия Международного олимпийского комитета нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

МОК обсудит участие россиян и белорусов в церемонии открытия Игр-2024. Заседание состоится в Лозанне с 19 по 21 марта.

Президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в якобы вопиющем нарушении Олимпийской хартии. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал его слова. Дипломат указал на политизацию комитета.