Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил

Поветкина отстранили с 21 октября 2024 года за нарушение, зафиксированное 25 октября 2014-го.

Представитель спортсмена Роман напомнил, что боксер закончил карьеру уже как два года. Он не выступает, и его не от чего отстранять.

Поветкин - двукратный чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. Весной этого года он стал заместителем губернатора Вологодской области. На посту замглавы региона Поветкин курирует молодежную политику, спорт и вопросы патриотизма.