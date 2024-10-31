31 октября 2024, 15:50

Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил

Читайте нас в: Google Новости

Олимпийского чемпиона Александра Поветкина отстранили на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Поветкина отстранили с 21 октября 2024 года за нарушение, зафиксированное 25 октября 2014-го.

Представитель спортсмена Роман напомнил, что боксер закончил карьеру уже как два года. Он не выступает, и его не от чего отстранять.

Поветкин - двукратный чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. Весной этого года он стал заместителем губернатора Вологодской области. На посту замглавы региона Поветкин курирует молодежную политику, спорт и вопросы патриотизма.

Спортсмены Правила Бокс
31 октября 2024, 03:49
«Аталанта» использовала российский хит для анонса матча с «Монцей»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч против «Монцы» в 10-м туре чемпионата Италии видеороликом с использованием хита российской группы «Дюна». На это обратило внимание РИА «Новости».

Встреча намечена на среду в Бергамо. Ролик опубликовали в официальном аккаунте «Аталаны» в TikTok. В видео использовали композицию «Дюны» «Привет с большого бодуна». Под музыку в ролике идут персонажи популярной компьютерной игры. В подписи под роликом сказано, что с таким настроением фанаты «Аталанты» идут на матч.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона 2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения прошла в Париже.

Италия Видео Футбол Музыка
30 октября 2024, 20:17
Глава МОК объяснил причины отстранения России от соревнований
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановили из-за якобы нарушения Олимпийской хартии, заявил глава организации Томас Бах. По его словам, не принять такое решение было нельзя, сообщил ТАСС.

По мнению Баха, ни одна из конфликтующих в мире стран якобы не нарушает хартию так, как Россия.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. <…> И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией», - заявил глава Международного олимпийского комитета.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предложила создать Лигу фигурного катания России. По мнению бывшей спортсменки, на турнир следует пригласить китайских фигуристов.

Санкции Россия Международный олимпийский комитет
30 октября 2024, 17:19
Журова призвала главу Всемирной легкоатлетической ассоциации вернуть медали Олимпиады-80
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Кандидату в президенты МОК, главе Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяну Коу следует вернуть олимпийские медали. Об этом сообщила изданию Metaratings олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали», - заявила спортсменка.

Однако она выразила уверенность, что британец никогда этого не сделает. Журова выразила уверенность, что его русофобские заявления сыграют против него на выборах главы Олимпийского комитета.

Ранее Коу заявил, что российских легкоатлетов нельзя допускать до соревнований под эгидой его ассоциации даже в нейтральном статусе.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России кандидатом в главы МОК станет тот, кто будет вести самостоятельную политику.

Госдума РФ Санкции
24 октября 2024, 22:40
Сбежавшего в США фигуриста Десятова обвинили в изнасиловании
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российского фигуриста Ивана Десятова, представляющего США, отстранили от соревнований. Его подозревают в сексуальном контакте с несовершеннолетней девушкой, сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации издания, на момент событий девушке не было 16 лет. Теперь фигуристу грозит судебное разбирательство, которое может закончится тюремным сроком.

После переезда из России в США Десятов стал выступать в паре с Изабеллой Флорес. Теперь он не сможет участвовать в турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета.

Позже журналисты издания опровергли информацию о сексуальном контакте Десятова с несовершеннолетней. Они сообщили, что эстонская фигуристка Солен Мазинг обвинила его в изнасиловании.

Ранее участником секс-скандала стал футболист «Реала» Килиана Мбаппе после поездки в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, в котором обвинили Мбаппе и его компанию.

США Спортсмены Изнасилования

Новости по теме