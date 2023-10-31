Последний трофей. За что Месси присудили «Золотой мяч» в восьмой раз

Раппопорт не исключил, что восьмой «Золотой мяч» - это последний трофей Месси, поскольку сейчас футболист играет не в Европе. Чтобы и дальше получать награды, нападающему нужно продолжать выступать за сборную Аргентины и побеждать, пояснил футбольный эксперт.

«Это лучший игрок, наиболее заслуженный. Я думаю, выбрали его в этот раз, потому что он лидер сборной Аргентины, который стал чемпионом мира. Пожалуй, вот это, мне кажется, решающий фактор - его вклад в победу сборной Аргентины ну очень высокий», - отметил собеседник «360».

По словам собеседника «360», накануне он прочитал, что Месси пока не планирует заканчивать карьеру, поэтому у форварда есть шанс на новые трофеи. Футбольный эксперт назвал аргентинского нападающего суперталантливым игроком. Хотя многие выступили против присуждения футболисту восьмого «Золотого мяча», Раппопорт посчитал эту награду правильной.

Обошел Роналду Футбольный эксперт добавил, что никто, кроме Мессии, не получал этот трофей восемь раз. Было время, когда аргентинский форвард шел рядом с Криштиану Роналду по количеству «Золотых мячей», но затем португальский нападающий выпал из претендентов на эту награду, отметил Раппопорт.

«Он ушел играть в Саудовскую Аравию. Он не выиграл в последнее время ничего серьезного со сборной Португалии, и Месси стал отрываться от него», - подытожил собеседник «360».