31 октября 2023, 13:34

Последний трофей. За что Месси присудили «Золотой мяч» в восьмой раз

РИА «Новости»
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Нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз за победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Таким мнением поделился с «360» футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Раппопорт не исключил, что восьмой «Золотой мяч» - это последний трофей Месси, поскольку сейчас футболист играет не в Европе. Чтобы и дальше получать награды, нападающему нужно продолжать выступать за сборную Аргентины и побеждать, пояснил футбольный эксперт.

«Это лучший игрок, наиболее заслуженный. Я думаю, выбрали его в этот раз, потому что он лидер сборной Аргентины, который стал чемпионом мира. Пожалуй, вот это, мне кажется, решающий фактор - его вклад в победу сборной Аргентины ну очень высокий», - отметил собеседник «360».

По словам собеседника «360», накануне он прочитал, что Месси пока не планирует заканчивать карьеру, поэтому у форварда есть шанс на новые трофеи. Футбольный эксперт назвал аргентинского нападающего суперталантливым игроком. Хотя многие выступили против присуждения футболисту восьмого «Золотого мяча», Раппопорт посчитал эту награду правильной.

Обошел Роналду Футбольный эксперт добавил, что никто, кроме Мессии, не получал этот трофей восемь раз. Было время, когда аргентинский форвард шел рядом с Криштиану Роналду по количеству «Золотых мячей», но затем португальский нападающий выпал из претендентов на эту награду, отметил Раппопорт.

«Он ушел играть в Саудовскую Аравию. Он не выиграл в последнее время ничего серьезного со сборной Португалии, и Месси стал отрываться от него», - подытожил собеседник «360».

Спортсмены Футбол Лионель Месси
31 октября 2023, 01:12
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
РИА «Новости»
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Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту сезона — 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.

Спортсмен стал обладателем такой награды уже в восьмой раз. Приз вручили в театре Парижа «Шатле».

Вторым после Месси по итогам голосования оказался нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третьим - нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

До этого Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Лионель Месси побил рекорд игрока Луиса Суареса. В игре отборочного турнира чемпионата мира - 2026 с футбольным клубом Перу спортсмен оформил дубль. Теперь на счету его карьеры 31 гол в квалификации, он стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Также в сентябре стало известно о покупке Месси особняка рядом с Майами за 10,8 миллиона долларов. Новый дом футболиста имеет восемь спален и девять ванных комнат.

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту сезона - 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.

Спортсмены Футбол Лионель Месси
30 октября 2023, 15:56
Поцеловавшего футболистку Рубиалеса отстранили на 3 года
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Дисциплинарный комитет ФИФА на три года отстранил от деятельности экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего спортсменку Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщила пресс-служба международной федерации футбола.

«Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Луиса Рубиалеса <…> от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», - указала пресс-служба.

В международной федерации пояснили, что решение связано с событиями, случившимися во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года. Во время празднования победы испанской команды Рубиалес без спроса поцеловал Эрмосо в губы , за что подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

Пресс-служба сообщила, что экс-президента RFEF уведомили об отстранении. Рубиалес может обжаловать это решение в апелляционном комитете ФИФА.

После скандала с поцелуем спортивный функционер ушел в отставку с поста главы RFEF. Кроме того, суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров.

Спортсмены Футбол
30 октября 2023, 11:55
Украинская легкоатлетка рассказала о письме от россиянки Ласицкене
flickr
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Российская трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту на открытом воздухе Мария Ласицкене отправила письмо с поддержкой украинской легкоатлетке Ярославе Магучих. Об этом украинская спортсменка рассказала в эфире YouTube-канала Евгения Пронина.

Сообщение со словами поддержки Ласицкине отправила после чемпионата мира в Орегоне. По мнению Магучих, таким образом спортсменка отреагировала на заявления прессы, которая писала об отсутствии комментариев ситуации со стороны россиянки.

«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: „Я знаю, что ты меня не поймешь“», - отметила украинка.

На летних Олимпийских играх в Токио Магучих назвала клеймом свою совместную фотографию с Ласицкине, завоевавшей золотую медаль, сообщил RT. Спортсменки завернулись в знамена своих команд и обнялись после соревнований. Из-за этого на Украине разгорелся скандал, в результате чего бронзовая призерка подверглась критике.

Спортсмены Украина
30 октября 2023, 09:00
Болельщикам начислят кешбэк за оплату билетов на матчи КХЛ по карте «Мир»
РИА «Новости»
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Поклонники хоккея смогут выгодно приобрести билеты на матчи Континентальной хоккейной лиги благодаря акции, которую запустила платежная система «Мир». Болельщики получат кешбэк 10% за каждую вторую покупку билетов на матчи КХЛ по карте «Мир».

Для участия в акции нужно предварительно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а затем оплатить ею билет онлайн. Кешбэк вернут при покупке на сайтах клубов КХЛ, а также через «Яндекс Афишу», «Чемпионат» или «Кассир.ру». В сумме за один календарный месяц участник акции может получить обратно на карту до 1000 рублей.

Приобрести билеты с кешбэком можно, например, на встречу «Спартака» и ЦСКА, которая состоится в столичном ДС «Мегаспорт» 2 ноября. Начало игры - в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне болельщики сэкономили свыше 25 миллионов рублей при оплате билетов на игры Континентальной хоккейной лиги по карте «Мир», отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович. Организаторы акции решили поддержать поклонников хоккея выгодными предложениями и в новом сезоне.

«Кроме того, мы подготовили много масштабных активностей в рамках чемпионата, чтобы каждый болельщик смог прочувствовать свою причастность к любимому виду спорта», - рассказала Наталья Пейсахович.

Активности от платежной системы «Мир» пройдут в разных регионах и городах страны, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Челябинске, Омске и Владивостоке. На аренах болельщики получат возможность пообщаться с ведущими лидерами мнений из хоккейной индустрии. Любители хоккея также смогут поучаствовать в розыгрышах призов и выиграть билеты на матчи, кастомизированные джерси и атрибутику команд с автографами игроков.

Кроме того, каждому болельщику доступна свежая информация о чемпионате в Telegram-боте «Мир КХЛ». В чате поклонников хоккея ждут эксклюзивный контент от блогеров, конкурсы, главные новости из мира КХЛ и многое другое.

Акция от платежной системы «Мир» продлится до 29 апреля 2024 года. Полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно купить билеты с кешбэком, и другие детали доступны на сайте privetmir.ru.

Спортсмены Хоккей Деньги Кешбэк

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