Магомедов сравнил португальского и аргентинского футболистов и сказал, что определить личность спортсмена можно не только по его игре на стадионе, но и по поступкам за пределами соревнований.

«Криштиану - большой пример, он помогает нуждающимся. Помогает многим, кто оказался в тяжелой ситуации. Много делал пожертвований. <…> А Месси, я видел, помогает плохим людям убивать хороших. Он спонсирует Израиль. А мы видели, что Израиль делает в Палестине», - сказал российский боец.

На прошлой неделе атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Стало известно, что боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал 200 тысяч долларов, а троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар получил 100 тысяч долларов.