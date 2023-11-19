19 ноября 2023, 18:40

Полузащитник «Спартака» Зиньковский назвал свои ежемесячные траты на жизнь в Москве

РИА «Новости»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что тратит на жизнь в Москве не больше 200 тысяч рублей в месяц. Признание прозвучало в программе «Коммент.Шоу».

Отвечая на вопрос о тратах, спортсмен отметил, что денег уходит не так много. Среди постоянных статей расходрв футболиста - еда и походы в рестораны примерно раз в неделю.

Зиньковский добавил, что также поддерживает родителей, отправляя им деньги.

«Больше ничего из трат, тысяч по 150–200 выходит», - сказал он.

Недавно футболист также признался, что доволен развитием своей карьеры в «Спартаке». Но, по словам Антона Зиньковского, в любом случае есть еще много аспектов, которые ему надо улучшать в своей игре. Полузащитник отметил также, что стал больше играть на родной позиции слева благодаря перестроению схемы.

На днях генеральный директор клуба Роман Бабаев рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Он уточнил, что это было в 2002 году.

Спартак Футбол Москва 2023
19 ноября 2023, 16:09
Уход Нурмагомедова разбил сердце президенту UFC Уайту
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Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что уход Хабиба Нурмагомедова из организации разбил ему сердце. В интервью на YouTube-канале Тео Фона он признался, что его переполняли сильные эмоции.

«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», - сказал он.

Однако Уайт отметил, что понимает - спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.

Абдулманап Нурмагомедов был тренером чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Сам Абдулманап был мастером спорта СССР по вольной борьбе. Он умер 3 июля 2020 года, через несколько месяцев Хабиб завершил карьеру профессионального спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов - бывший чемпион UFC в легком весе, трижды защитивший титул. Боец также был чемпионом России по боевому самбо и чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою.

Ранее село Кироваул в Дагестане переименовали в Манапкала в честь отца Хабиба Нурмагомедова. Тренер, подготовивший 18 чемпионов мира, долгое время жил в этом населенном пункте.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены Абдулманап Нурмагомедов Смерть отца Хабиба Нурмагомедова
19 ноября 2023, 14:56
Россиянин Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай
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Российский спортсмен Александр Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай. Информация об этом появилась на сайте Superkarate.

Тринадцатый абсолютный чемпионат мира по этому виду спорта проходил в Токио с 17 по 19 ноября. Российскую команду представили 26 бойцов - сборная оказалась больше, чем когда-либо в истории карате киокушинкай в стране. И в финал впервые вышли целых 16 спортсменов из России.

В призовой восьмерке россиян шестеро. Помимо занявшего первое место Еременко, это бронзовый призер Андрей Лузин, оказавшийся на пятом месте Игорь Загайнов, а также занявшие соответственно с шестого по восьмое места Константин Коваленко, Максим Екимов и Алексей Федосеев. Второе место завоевал японский каратист Нишимура Каито, четвертое - Антонио Тюссо из Франции.

Карате киокушинкай, появившееся в 1950-х, считается одним из самых жестких и сложных видов карате. Знаменитый преподаватель боевых искусств Масутацу Ояма создал его вопреки принципу «карате без контакта», на котором тогда строился этот спорт.

Спортсмены Япония Россия
19 ноября 2023, 12:54
Обошел Месси и Роналду. Мбаппе забил 300 голов в 24 года
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом по числу забитых голов до наступления 25-летия. Молодой человек отправил в ворота соперников 300 мячей в 24 года.

Спортсмен обошел таких звезд футбола, как Криштиану Роналду и Лионель Месси по голам до 25-летия. Историческое событие случилось во время игры француза за национальную команду.

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Это крупнейшая победа в истории отборов на Евро. Французы набрали 21 очко и заняли первое место в группе B, а соперники опустились на последнюю, пятую строку.

Килиан Мбаппе - нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Франции. Футболиста считают одним из лучших игроков мира. На его счету множество достижений, как командных, так и личных. Он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен» и Чемпионата мира - 2022.

Ранее Роналду установил уникальный рекорд - в возрасте 38 лет он забил 10 голов за сборную Португалии. Футболист не собирается завершать карьеру минимум до 40 лет.

Спортсмены Футбол Рекорды Франция Криштиану Роналду Лионель Месси
19 ноября 2023, 10:46
Овечкин в 400-й раз победил на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ
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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин определил исход встречи с командой «Коламбус Блю Джекетс», забросив шайбу в ее ворота, сообщил «Чемпионат». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счетом 4:3, а для Овечкина это была 400-я победа на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ.

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Помимо Овечкина шайбами отметились Алексей Протас, Сонни Милано и Хендрикс Лапьер. Из гостей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (это был его первый год в «Коламбусе»), Джонни Годро и Джастин Дэнфорт.

«Вашингтон» уже в четвертый раз подряд одержал победу в чемпионате и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» же в восьмой раз потерпел поражение и располагается на последнем, 16-м.

В середине ноября игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил Овечкина с ног ударом клюшки в горло , однако судьи не засчитали фол.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин

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