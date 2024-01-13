Полузащитник «Пари НН» перейдет в европейский клуб

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук назвал в интервью «Матч ТВ» справедливым поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась счетом 2:5 в пользу армейцев из Северной столицы.

«Команда, которая играла лучше, победила. Все по делу. Надо делать выводы, ничего криминального не произошло. Обидно, потому что находимся очень низко в таблице», - признался он.

Впереди у команды еще много домашних игр. Ковальчук отметил, что для своих болельщиков они должны играть еще лучше.

Хоккеисты СКА обыграли московский «Спартак» в гостевом матче. Петербуржцы открыли счет уже на четвертой минуте встречи, отличился Михаил Воробьев. Шайбы в ворота соперника также забросили Сергей Толчинский, Валентин Зыков и Арсений Грицюк.

«Вечер пятницы получился что надо», - отметили в ХК СКА.

За «Спартак» забил 40‑летний Илья Ковальчук. Он отметил , что стадион был полон болельщиков, хотелось их порадовать хотя бы в третьем периоде.

Ранее канадец Брендэн Лайпсик, выступающий за петербургский СКА, получил российский паспорт. В прошлом сезоне 29-летний хоккеист играл за магнитогорский «Металлург».