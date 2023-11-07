Получивший травмы в аварии российский регбист умер в больнице после ДТП

Смертельное ДТП произошло в Красноярске в минувшую субботу, 4 ноября. В тот день Назар в компании четырех друзей отправился в поездку на автомобиле Lada. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

На месте погибли двое пассажиров легковушки и водитель. Назара забрали в больницу прибывшие на место врачи. Получившего серьезные травмы спортсмена поместили в реанимацию.

Красноярские врачи три дня пытались спасти регбиста. Во вторник, 7 ноября, его сердце остановилось.

«Один из самых талантливых воспитанников РК „Красный Яр“, неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушел из жизни в самом начале», - отметили в пресс-службе клуба.

Спортсмены и сотрудники организации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Уход из жизни Хлобозова назвали невосполнимой потерей для всего регбийного сообщества России.

По данным краевого главка МВД, смертельное столкновение Lada и автобуса произошло на улице Чернышевского около 05:50. В ведомстве подчеркнули, что легковушка ехала на летней резине , и водитель не справился с управлением для возвращения машины на свою полосу. На месте погибли водитель и два пассажира. Еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.