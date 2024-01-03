03 января 2024, 12:13

Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира

Global Look Press
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Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным перед матчем чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Андреас Пападопулос.

Турнир прошел в Узбекистане с 26 по 30 декабря, однако о ситуации стало известно только после публикации Пападопулоса.

На опубликованных кадрах видно, что Хисматуллин перед встречей первым протянул руку оппоненту, но Дуда жестом дал понять, что не станет отвечать на знак приветствия.

По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Встреча между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.

В июле Федерация шахмат Украины рекомендовала своим шахматистам не пожимать руку соперникам из России во время матчей на международных соревнованиях.

Также спортсменам посоветовали не совершать любые дружеские действия в адрес россиян, которые способны навредить имиджу страны.

Спортсмены Россия Польша
03 января 2024, 08:07
Форвард Кучеров заработал два очка в матче «Тампы» против «Виннипег»
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» со счетом 4:2. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

На счету россиянина гол на 60-й минуте и результативный пас Стивену Стэмкосу, который и забросил шайбу в ворота противника. В активе Кучерова 63 очка в 38 матчах, из них 27 - голов. Форвард является лучшим бомбардиром текущего сезона в НХЛ.

В команде победителей авторами шайб стали Нил Пионк, Алекс Иафалло, Николай Элерс и Морган Бэррон. В составе «Виннипега» три очка заработал россиянин Владислав Наместников, сделав результативные пасы.

Ранее Кучеров и вратарь «Тампы» Андрей Василевский блистали в матче против «Питтсбурга». Форвард набрал два очка, а голкипер отразил 23 удара по воротам из 24.

НХЛ
03 января 2024, 07:07
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Решающий гол в составе «Питтсбурга» на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.

Всего в активе россиянина 830 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 126-й победной в карьере.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в ходе встречи нанес два броска по чужим воротам, но очков набрать не сумел. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» прервал серию поражений в НХЛ, которая насчитывала уже четыре игры подряд. Для «Питтсбурга» это поражение стало первым после трех побед.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов составляет 64 гола.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
02 января 2024, 21:00
Канадские хоккеисты-юниоры проиграли команде Чехии в матче чемпионата мира
РИА «Новости»
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Поражением закончился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею для сборной Канады. Действующий и 20-кратный мировой чемпион уступил национальной команде Чехии со счетом 3:2. Об этом свидетельствуют данные встречи, опубликованные на сайте Международной федерации хоккея.

Матч прошел в шведском городе Гетеборге. В команде победителей успешными шайбами отметились нападающий Якуб Штанцль, дважды поразивший ворота канадской команды, и защитник Томаш Цибулька. В канадской сборной забитыми шайбами отметились Мэттью Вуд и Джейк Ферлонг.

Это первый случай за пять лет, когда молодежная сборная Канады по хоккею осталась без наград мирового первенства. В последний раз поражение в четвертьфинале команда потерпела в 2019 году, когда играла со сборной Финляндии, которая также в этот раз тоже вышла в полуфинал, одолев команду Словакии со счетом 4:3.

Чехия Канада Хоккей
02 января 2024, 07:13
Футболиста «Спартака» назвали чушпаном российского футбола
РИА «Новости»
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Чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов в шутку назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева чушпаном. Его слова привел RT.

«Александр Соболев больше всего напоминает чушпана по манере поведения на поле. Уверен, к этому все отнесутся с юмором, у меня много друзей из спартаковского лагеря», - сказал Радимов.

Слово «чушпан» завирусилось после выхода сериала «Слово пацана», где им называли людей в контекcте «чужак». Картина рассказала о сложном периоде в истории СССР, когда молодые люди собирались в группировки и дрались за уважение. Финальная серия вышла 21 декабря.

Соболев в нынешнем сезоне чемпионата России провел 15 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее писатель Роберт Гараев рассказал, что предсказывал популярность слова «чушпан» задолго до выхода картины «Слово пацана».

Сериалы Спартак Футбол Россия

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