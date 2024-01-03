Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира

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Турнир прошел в Узбекистане с 26 по 30 декабря, однако о ситуации стало известно только после публикации Пападопулоса.

На опубликованных кадрах видно, что Хисматуллин перед встречей первым протянул руку оппоненту, но Дуда жестом дал понять, что не станет отвечать на знак приветствия.

По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Встреча между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.

В июле Федерация шахмат Украины рекомендовала своим шахматистам не пожимать руку соперникам из России во время матчей на международных соревнованиях.

Также спортсменам посоветовали не совершать любые дружеские действия в адрес россиян, которые способны навредить имиджу страны.