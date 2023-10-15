Полномочия Баха во главе МОК предложили продлить

Читайте нас в:

Первым такую инициативу выдвинул президент Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо, его предложение поддержали руководитель Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и еще несколько остальных членов МОК.

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что для внесения поправок в Олимпийскую хартию необходимо официально внести предложение на рассмотрение исполкому комитета.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, сейчас ему 69 лет. В 2021 года его переизбрали на второй четырехлетний срок, который станет для спортивного функционера последним по действующим правилам.

В 2022 году МОК отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян , но в нейтральном статусе, без гимна и флага.