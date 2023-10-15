Полномочия Баха во главе МОК предложили продлить
Несколько членов исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию ради возможности переизбрания главы организации Томаса Баха на еще один срок. Об этом они сообщили на 141-й сессии МОК в Мумбаи.
Первым такую инициативу выдвинул президент Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо, его предложение поддержали руководитель Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и еще несколько остальных членов МОК.
Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что для внесения поправок в Олимпийскую хартию необходимо официально внести предложение на рассмотрение исполкому комитета.
Бах возглавляет МОК с 2013 года, сейчас ему 69 лет. В 2021 года его переизбрали на второй четырехлетний срок, который станет для спортивного функционера последним по действующим правилам.
В 2022 году МОК отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян , но в нейтральном статусе, без гимна и флага.