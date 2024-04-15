Подмосковная команда показала высокий результат на первенстве РФ по тяжелой атлетике

Баскетболисты кажутся очень сильными и здоровыми людьми. Но, по словам центрового БК «Химки» Ильи Карпенкова, профессиональный спорт ослабляет иммунитет, поэтому спортсменам необходимо очень внимательно следить за своим здоровьем. С какими травмами чаще всего сталкиваются баскетболисты и какие качества развивает этот вид спорта, он рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик выпуске «Спорт с Марусей».

По словам ведущей, самые популярные вопросы, которые интересуют обычных людей - это чем полезны занятия баскетболом, как они влияют на здоровье человека и его рост.

«Рост - это все-таки генетическое, какая-то предрасположенность. Но у нас даже в команде есть ребята, которые ростом 180 сантиметров, есть, кто выше 210, и все они играют в баскетбол», - рассказал спортсмен.

По поводу пользы баскетбола, Карпенков напомнил, что это комплексный вид спорта, поэтому он развивает у спортсменов много разных качеств.

«Тут нужно и бегать, и какие-то силовые качества показывать, работа в команде, коммуникабельность, координация. <…> Ну и соответственно, когда ты занимаешься баскетболом, это все потихоньку развиваешь», - объяснил баскетболист.

А вот пользу для здоровья оказывают любительские тренировки, тогда как профессиональный спорт имеет противоположное влияние.

«В профессиональном виде спорта, чем больше ты тренируешься, тем слабее у тебя иммунитет. Поэтому необходимо следить за здоровьем», - признался Карпенков.

Еще одна проблема - травмы спортсменов. Так как баскетбол - контактный вид спорта, они случаются нередко. Самая распространенная из них - растяжение связок голеностопного сустава.