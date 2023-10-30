Поцеловавшего футболистку Рубиалеса отстранили на 3 года
Дисциплинарный комитет ФИФА на три года отстранил от деятельности экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего спортсменку Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщила пресс-служба международной федерации футбола.
«Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Луиса Рубиалеса <…> от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», - указала пресс-служба.
В международной федерации пояснили, что решение связано с событиями, случившимися во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года. Во время празднования победы испанской команды Рубиалес без спроса поцеловал Эрмосо в губы , за что подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.
Пресс-служба сообщила, что экс-президента RFEF уведомили об отстранении. Рубиалес может обжаловать это решение в апелляционном комитете ФИФА.
После скандала с поцелуем спортивный функционер ушел в отставку с поста главы RFEF. Кроме того, суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров.