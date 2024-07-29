Победителя гран-при Бельгии дисквалифицировали за слишком легкий болид

Масса его Mercedes W15 оказалась меньше минимально допустимых 798 килограммов. Ошибку обнаружили после того, как из автомобиля слили 2,8 литра топлива. Весы показали на 1,5 килограмма меньше минимального значения, указанного в правилах соревнований.

Гоночные комиссары провели расследование и не нашли смягчающих обстоятельств. Ответственность за ошибку возложили на команду Mercedes. Расселла дисквалифицировали, а победу присудили его товарищу по команде Льюису Хэмилтону. Второе место гран-при Бельгии отдали Оскару Пиастри из McLaren, третье - Шарлю Леклеру из Ferrari.

Другой британский гонщик, член команды McLaren Ландо Норрис выиграл гран-при Майами - шестой этап «Формулы 1». Эта победа стала первой в его карьере.