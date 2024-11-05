По делу Промеса в Нидерландах нашлись четыре свидетеля

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о ее непрофессионализме. Слова специалиста привело издание Sport24.

Тарасова заявила, что это точка зрения Загитовой, а сама она не собирается ворошить прошлое, ведь говорить о том, что «было шесть лет назад ей не интересно».

«У меня от этого отношение к ней не поменяется», - отметила тренер.

В интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец Загитова назвала непрофессиональной работу Тарасовой, когда та комментировала Олимпийские игры 2018 года. По мнению фигуристки, комментатор не должна была активно поддерживать Евгению Медведеву.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее подала заявку на получение государственного гранта для постановки ледового шоу «Алые паруса». Также стало известно, что спортсменка Медведева сменит Загитову на посту ведущей «Ледникового периода».