14 июля 2024, 18:56

Плющенко послал «в космос» просивших поддержать бойкот Олимпиады депутатов

РИА «Новости»
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Фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже. Депутатов, которые просили о поддержке, он послал «в космос». Об этом спортсмен рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.

«Сказал - ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», - подчеркнул он.

Плющенко считает, что страна даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования.

«Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», - отметил Плющенко.

Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

Ранее 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей. В Федерации спортивной борьбы сообщили, что российские борцы не будут участвовать в Олимпиаде.

Спортсмены Париж Депутаты Работа Космос Евгений Плющенко
14 июля 2024, 12:05
Аванесян накаутом проиграл Эннису в бою за титул чемпиона IBF
Unsplash
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Борьба за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) для российского боксера Давида Аванесяна закончилась накаутом и проигрышем. Победу на ринге одержал американец Джарон Эннис, сообщили журналисты РИА «Новости».

Бой состоялся ночью 14 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания). Эннис отправил Аванесяна в нокаут, тот не стал продолжать поединок после пятого раунда.

Американцу вручили пояс IBF, теперь он полноправный чемпион. До этого у Энниса этот титул был временным.

Для 35-летнего Аванесяна это пятое поражение в карьере. В общей сложности на счету российского боксера 30 побед на профессиональном ринге (18 нокаутов) и одна ничья.

В поединке против Энниса он вышел вместо американца Коди Краули, который не стал драться, сославшись на проблемы со зрением.

Эннису 27 лет. Он одержал 32 победы (29 - нокаутом) в 33 поединках, один бой признали несостоявшимся.

Накануне россиянину Муслиму Гаджимагомедову удалось завоевать титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ему проиграл китайский боксер Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.

Спортсмены Бокс
14 июля 2024, 11:27
Уругвайцы обыграли канадцев в матче за третье место на Кубке Америки
Global Look Press
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Сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки по футболу. Встреча завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы - 4:3.

Сборная Уругвая выиграла бронзу Кубка Америки. Голами отличились Родриго Бентанкур и Луис Суарес.

Ранее сборная Англии выиграла обыграла сборную Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1. В финале англичане сыграют с испанцами. Матч пройдет 14 июля.

Канада Футбол
14 июля 2024, 10:26
«Зенит» обыграл «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась в Волгограде и завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме у «бело-голубых» отличились Родригао, Вендел и лучший ассистент прошлого сезона Российской премьер-лиги Максим Глушенков. Он перешел в петербургскую команду в конце июня из «Локомотива».

Никита Кривцов во втором тайме сократил отрыв в счете, но уже через три минуты Глушенков оформил дубль. Федоров Смолов забил гол на 70-й минуте. Он вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо».

«Зенит» стал обладателем Суперкубка пятый раз подряд.

Экс-футболист Максим Деменко ранее прокомментировал желание «Зенита» купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. Таким образом петербуржцы хотят ослабить москвичей.

ФК Зенит Краснодар Футбол
13 июля 2024, 16:59
США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Global Look Press
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Соединенные Штаты могут потерять право на проведение турниров из-за расследования дела китайских пловцов. Такое предупреждение опубликовали на официальном сайте Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

В документе сказано, что международные спортивные Федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в Америке из-за начатых разбирательств по допинг-скандалу, связанному с 23 китайскими пловцами.

Позиция США вынуждает не доверять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и спортивным правилам, а также заставляет задуматься о личной безопасности спортсменов.

Ранее главный юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что у фигуристки Камилы Валиевой в допинг-пробах выявили больше триметазидина , чем у китайских пловцов. По этой причине россиянку дисквалифицировали, а спортсменов из КНР - нет.

США Спортсмены Допинг Китай

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