Плюнул в лицо. Уехавшего из России футболиста отстранили от игр

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение фигуристки Камилы Валиевой из состава национальной сборной России. В беседе с «360» она заявила, что фигуристка в будущем вернется к работе.

«Для карьеры уже ничего не значит. Значит, что она дисквалифицирована. И когда она выйдет обратно, она будет работать», - отметила Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина добавила, что в ближайшее время она не сможет выступать в качестве профессиональной спортсменки. Дальнейшая ее карьера зависит от самой фигуристки, ее тренера и родителей.

«Ее карьера на следующие два года запрещена. Через два года она может продолжать карьеру», - заявила бывшая спортсменка.

Министерство спорта исключило фигуристку из списков кандидатов в сборную России 7 марта. Решение приняли после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Арбитражный суд в конце января постановил, что фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, что Валиеву могут дисквалифицировать еще на четыре года из-за участия в шоу в Китае. Решение будет завесить от характера мероприятия.