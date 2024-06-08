Плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России установили в Париже

Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, решение об ограничении на выезд вынесли 6 июня. В феврале спортсмен проиграл суд бывшей жене Анастасии, с которой развелся в 2021 году. Сафонова обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначальная сумма составляла 14 миллионов рублей, однако после перерасчета она выросла до 60 миллионов рублей.

«Матвей Евгеньевич предпринимает все возможные и невозможные действия для того, чтобы это решение не исполнять», - заявил юрист бывшей жены спортсмена Максим Шилов.

В 2021 году футболист обвинил свою жену в краже 800 тысяч рублей со своей карты. По словам девушки, спортсмен сам перевел эти деньги на ремонт квартиры. Ее семья заподозрила, что он сделал это, чтобы не платить алименты.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России проведет матч со сборной Беларуси.

Писатель Платон Беседин высказал мнение, что ПСЖ для Сафонова - прекрасный шанс для профессионального роста. Кроме того, это великолепная реклама для чемпионата России.