08 июня 2024, 15:25

Плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России установили в Париже

РИА «Новости»
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На одной из улиц Парижа появился официальный рекламный плакат предстоящих Олимпийских игр с изображением российской спортсменки Елены Исинбаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, для фотографии дизайнеры использовали фотографию Исинбаевой с Олимпийских игр-2008, когда россиянка выиграла золотую медаль.

Автором плаката стала компания Iceberg, материалы презентовали еще в мае 2020 года по заказу департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта «Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени». Также этот плакат можно обнаружить на официальном сайте компании в презентации работ к Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в индивидуальном нейтральном статусе без гимна, флага и любой национальной символики. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет
08 июня 2024, 12:53
Большинство обвинений против Дворковича сочли необоснованными в FIDE
РИА «Новости»
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Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации назвала необоснованными большую часть обвинений против президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Ранее стало известно, что Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР). Саму ФШР на два года лишили членства в FIDE после жалобы Федерации шахмат Украины в связи с деятельностью в Крыму, Херсонской области, ЛНР и ДНР.

«FIDE признает решение первой инстанции дисциплинарной комиссии по вопросу обвинений FIDE Аркадия Дворковича и ФШР. Мы воздержимся от комментариев, пока дело не рассмотрит апелляционный суд», - заявили в пресс-службе.

После начала специальной операции FIDE запретила россиянам принимать участие во всех командных соревнованиях под своей эгидой.

Россия
07 июня 2024, 23:39
Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
РИА «Новости»
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Вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно запрещен выезд из России. Об этом сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей жены голкипера изданию «Спорт-экспресс».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны», - заявил Шилов.

При этом юрист не стал подтверждать или опровергать информацию по размеру задолженности Сафонова бывшей супруге.

Ранее стало известно, что переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва, из-за того что футболисту запретили покидать Россию. По сообщению Telegram-канал Baza, голкипер задолжал бывшей супруги алименты на сумму 60 миллионов рублей. По словам Максима Шилова, Сафонов предпринимает «все возможные и невозможные действия», чтобы не выплачивать долг.

Долги Запреты Футбол Россия
07 июня 2024, 17:30
Переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва
Global Look Press
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Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, решение об ограничении на выезд вынесли 6 июня. В феврале спортсмен проиграл суд бывшей жене Анастасии, с которой развелся в 2021 году. Сафонова обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначальная сумма составляла 14 миллионов рублей, однако после перерасчета она выросла до 60 миллионов рублей.

«Матвей Евгеньевич предпринимает все возможные и невозможные действия для того, чтобы это решение не исполнять», - заявил юрист бывшей жены спортсмена Максим Шилов.

В 2021 году футболист обвинил свою жену в краже 800 тысяч рублей со своей карты. По словам девушки, спортсмен сам перевел эти деньги на ремонт квартиры. Ее семья заподозрила, что он сделал это, чтобы не платить алименты.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России проведет матч со сборной Беларуси.

Писатель Платон Беседин высказал мнение, что ПСЖ для Сафонова - прекрасный шанс для профессионального роста. Кроме того, это великолепная реклама для чемпионата России.

Спортсмены Футбол Россия
07 июня 2024, 13:59
«Тот самый физрук». В Серпухове запустили соревнования для учителей физкультуры
РИА «Новости»
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«Тот самый физрук» — один из необычных проектов в Подмосковье. Руководитель молодежного направления общероссийского общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская рассказала 360.ru на ПМЭФ, что многих учителей физкультуры в школах недооценивают, а ученики даже не знают, что их преподаватели зачастую — мастера спорта.

Проекта «Тот самый физрук» стартовал в Большом Серпухове. Один из его авторов и ведущих - знаменитый спортсмен Михаил Кокляев, активист «Здорового Отечества» и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, который тоже работает преподавателем физкультуры.

«Большой Серпухов - один из самых больших наукоградов. Поэтому мы выбрали это место. Мы там часто делаем запуски своих пилотных проектов. Там очень активные и спортивные граждане, очень много школ», - пояснила Лещинская.

С чего все началось В проекте уже поучаствовали более 74 человек из 34 школ - учитель физкультуры и ученик от каждого учебного заведения.

«У нашей организации есть друг Михаил Кокляев. Это самый большой и сильный человек России. Он пришел на совещание и рассказал, что в День учителя его почти никто не поздравил. Можем сделать вывод, что так происходит из года в год в каждой школе», - сказала руководитель «Здорового отечества».

Так повелось, что многие недооценивают роль учителя физкультуры в школе и в воспитании детей. И-за этого сами преподаватели «угасают». Проект направлен на повышение их статуса и значимости.

«Мы удивились, что большинство учителей - мастера спорта, люди с регалиями. Это те, о ком должна знать школа», - поделилась она.

Вперед, на федеральный! В ближайших год проводить проект собираются в 54 муниципальных округах области и выявлять «того самого физрука» Подмосковья. Соглашение с Министерством спорта уже подписали, а это значит, что скоро проект запустят на федеральном уровне.

«Все наши этапы состоят из норм ГТО. От каждой шкоды в бой отправляется физрук со своим учеником. Победитель получает призовой денежный фонд, который приравнивается к спортинвентарю для школы», - пояснила Лещинская.

С самого детства Любовь к спорту зарождается еще в детстве, напомнила собеседница 360.ru. Дети равняются на своих родителей и, конечно, учителей.

«Учитель физкультуры - это тот самый человек, который прививает любовь к здоровому образу жизни. Если в детстве тебя не приучили - потом будет сложно», - заметила Лещинская.

По мнению руководителя «Здорового отечества», чтобы детям было интереснее заниматься спортом, можно добавлять в программу больше игровых и командных конкурсов. Одно из последних новшеств, которые внедряют в школах Подмосковья, - зарядки со спортсменами.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают представители 136 государств. В программе форума - более 150 тематических сессий, в работе которых будут участвуют свыше 1000 модераторов и спикеров. В третий день работы площадки выступит президент России Владимир Путин.

Спортсмены Дети Школы Серпухов Учителя Россия Образование ПМЭФ-2024

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