Петросян обошла Муравьеву и Валиеву на чемпионате России по фигурному катанию

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Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева стала второй (239,40 балла). Третье место досталось воспитаннице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой (237,99 балла).

Аделии Петросян 16 лет, она тренируется в группе Тутберидзе. Для фигуристки это первая золотая медаль чемпионата России. До этого девушка побеждала в финале Гран-при России сезона-2022/23.

В прошлом и текущем сезоне Петросян заявили в основном составе взрослой сборной России по фигурному катанию.

В октябре она стала второй после короткой программы на втором этапе Гран-при России , который проходил в Омске.