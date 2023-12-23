Петросян обошла Муравьеву и Валиеву на чемпионате России по фигурному катанию
Фигуристка Аделия Петросян стала первой на чемпионате России, который проходит в Челябинске. После короткой и произвольной программ она обошла конкуренток, набрав 246,53 балла.
Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева стала второй (239,40 балла). Третье место досталось воспитаннице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой (237,99 балла).
Аделии Петросян 16 лет, она тренируется в группе Тутберидзе. Для фигуристки это первая золотая медаль чемпионата России. До этого девушка побеждала в финале Гран-при России сезона-2022/23.
В прошлом и текущем сезоне Петросян заявили в основном составе взрослой сборной России по фигурному катанию.
В октябре она стала второй после короткой программы на втором этапе Гран-при России , который проходил в Омске.