Петербургский «Зенит» в товарищеском матче обыграл казахстанский «Кайрат»

В составе сине-бело-голубых дублем отметился Лусиано Году, он забил на 73-й и 78-й минутах. Еще по одному голу на свои записали Александр Ерохин и Матео Кассьерра. За «Зенит» дебютировал нападающий Александр Соболев, перешедший из московского «Спартака». Он вышел с первых минут, его заменили на 86-й.

Ранее «Спартак» сделал предложение «Ростову» о покупке опорного полузащитника Данила Глебова. Ростовский клуб попросил за своего футболиста 10 миллионов евро, но москвичи попросили снизить цену до восьми миллионов.