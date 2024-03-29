Песков возложил на Францию ответственность за безопасность атлетов на ОИ-2024

«Нет. Таких возможностей здесь нет, собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», - сказал он.

По словам Пескова, Россия, проводившая Игры в Сочи, тоже отвечала за безопасность спортсменов. Это большой участок работы, добавил представитель Кремля.

ОИ-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили к ней в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с вооруженными силами. В МОК не стали требовать от них подписать документу с осуждением СВО. На параде спортсменов представителей РФ и Белоруссии не будет.

В руководстве МОК заявили ранее, что дискуссия о допуске атлетов из РФ и Белоруссии завершена.