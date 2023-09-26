Песков не увидел подтверждений продажи Родины спортсменкой Исинбаевой

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Так он прокомментировал рассказанную ему историю с критикой Исинбаевой со стороны лыжной гонщицы Елены Вяльбе. Спортсменка вспомнила, что в 2016 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным олимпийская чемпионка расплакалась.

После этого она написала в своих социальных сетях: «Сначала ты плачешь на груди у президента, потом Родину продаешь».

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что незнаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них неизвестно», - заявил Песков.

Также он отказался дать развернутый ответ на заявление олимпийской чемпионки, что ее звание майора считалось номинальным. Представитель Кремля подчеркнул, что не может прокомментировать такое заявление, не владея деталями.

Песков не в первый раз встал на защиту Елены Исинбаевой. В конце июля, после скандальных заявлений спортсменки, представитель Кремля заявил, что нельзя обрушиваться на олимпийскую чемпионку, которой недавно все гордились. Он подчеркнул, что в ее честь играл гимн и поднимался флаг России на международных соревнованиях.

Елена Исинбаева в своих социальных сетях назвала себя «человеком мира» и отказалась от присвоенного ей воинского звания. Последние несколько лет она живет на Канарских островах. В начале сентября стало известно, что спортсменку вернули в комиссию Международного олимпийского комитета.

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