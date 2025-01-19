Первое поражение в карьере. Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили

Бой чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили с непобежденным ранее Умаром Нурмагомедовым состоялся в Калифорнии. Он продлился все пять раундов и закончился победой грузинского спортсмена по единогласному решению судей.

Двалишвили одержал 19-ю победу в карьере, за его плечами четыре поражения. Для Нурмагомедова поражение стало первым, всего он провел 19 боев.

Российский боец после завершения поединка заявил, что не считает себя проигравшим. Его слова передал sport24.ru.

«Первые три раунда я выиграл, остальные, думаю, были близкими. Так что не считаю, что я проиграл этот бой. После первого я не мог бить рукой, думаю, что сломал ее», - сказал Нурмагомедов.

Ранее комментатор единоборств Роман Софронов рассказал 360.ru о том, какие навыки Умару передал Хабиб Нурмагомедов, тренирующий бойца.