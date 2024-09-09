Первая ракетка мира Синнер впервые в карьере стал победителем US Open

Синнеру 23 года, он возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в июне. Спортсмен 16 раз побеждал на турнирах под эгидой организации, он в первый раз стал победителем US Open и во второй раз победил в турнире Большого шлема. В этом году Синнер выиграл Australian Open, а в прошлом получил Кубок Дэвиса.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру и покинул US Open. Россиянин уступил в четырех сетах - 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. После игры на пресс-конференции он высоко отозвался об оппоненте, назвав его одним из лучших игроков в мире.