20 августа 2024, 18:49

Первая ракетка мира Синнер избежал дисквалификации за допинг

РИА «Новости»
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Провалившего дважды допинг-тесты итальянского теннисиста Янника Синнера не отстранят от турниров. Об этом сообщил официальный сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Независимый трибунал признал невиновным Синнера в двух нарушениях антидопинговых правил в Теннисной антидопинговой программе (TADP).

Весной этого года теннисист два раза провалил тестирование на запрещенное вещество клостебол. Результаты соревновательной пробы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) подтвердили наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Еще один тест в внесоревновательное время восемь дней спустя также оказался положительным на метаболит - опять же на низком уровне.

Результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе аннулировали. После каждого провального теста спортсмена временно дисквалифицировали. В обоих случаях Синнеру удалось обжаловать отстранение и продолжить выступления.

На днях теннисист Андрей Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Поединок на корте закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Спортсмены Допинг Теннис
19 августа 2024, 18:57
Валиева почистила профиль в соцсети от упоминания о победе на чемпионате Европы
РИА «Новости»
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Российская фигуристка Камила Валиева решила убрать из своего аккаунта в социальной сети Instagram* звание чемпионки Европы 2022 года. При этом в Telegram-канале спортсменки и на ее странице во «ВКонтакте» упоминания о медали остались.

В январе 2022 года Валиева обошла соперниц - Анну Щербакову и Александру Трусову, которые попали в тройку призеров. В профиле фигуристки в Instagram* раньше можно было увидеть упоминание о золотой медали чемпионата Европы.

В конце января этого года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Спортсменка сможет возобновить карьеру с 24 декабря следующего года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Фигурное катание Камила Валиева
19 августа 2024, 18:47
Сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании включили в сборную России
РИА «Новости»
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В предварительный расширенный список команды на матчи против Вьетнама и Таиланда вошли 38 игроков, включая пятерых вратарей. Окончательный перечень сформируют в конце августа, сообщил сайт Российского футбольного союза.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин решил не включать травмированных игроков - Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.

По словам Карпина, в ближайшем сборе, предположительно, будет новый нападающий - Герман Онугху.

В расширенную сборную вошли такие вратари, как Лунев («Динамо»), Максименко («Спартак»), Латышонок («Зенит»), Лантратов («Локомотив») и Сафонов («ПСЖ»).

Из защитников будут играть: Литвинов, Хлусевич (оба - «Спартак»), Дивеев, Круговой (оба - ЦСКА), Морозов, Сильянов (оба - «Локомотив»), Караваев и Горшков (оба - «Зенит»), Вахания, Лангович, Осипенко (все - «Ростов»), Солдатенков («Крыльев Советов»).

Полузащитники: Глебов («Ростов»), Карпукас, Баринов, Батраков, Самошников, Пиняев (все - «Локомотив»,), Кузяев («Гавр»), Пруцев, Зиньковский (оба - «Спартак»), Кривцов, Козлов (оба - «Краснодар»), Фомин («Динамо»), Бабкин («Крылья Советов»), Обляков (ЦСКА), Глушенков, Мостовой (оба - «Зенит»), Садулаев («Ахмат»).

Недавно вратарю сборной России Матвею Сафонову разбили бровь на тренировке ПСЖ. Его подруга Марина Кондратюк сообщила, что спортсмен чувствует себя хорошо.

Спортсмены Футбол Сборная России по футболу
18 августа 2024, 20:17
Перелом руки вывел игрока «Зенита» Глушенкова из чемпионата России
РИА «Новости»
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Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в матче против «Химок» в пятом туре чемпионата России сломал руку. Теперь спортсмену необходима операция, сообщила пресс-служба клуба.

Травму футболист получил во время первого тайма из-за попавшего мяча. Глушенкову наложили на руку лангет, но продолжить игру полузащитник не смог.

По результатам обследования врачи диагностировали у спортсмена перелом лучевой кости правой руки со смещением.

«В ближайшее время футболиста прооперируют. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно», - указали в пресс-службе клуба.

Матч между «Зенитом» и «Химками» закончился вничью со счетом 1:1.

В начале августа стало известно из перехода из «Сочи» в «Зенит» словенского защитника Вани Дркушича. Петербургский клуб подписал со спортсменом контракт сроком на пять лет. Сумма перехода составила шесть миллионов евро.

ФК Зенит Санкт-Петербург Спортсмены Футбол Россия
15 августа 2024, 07:16
«Реал» победил «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА
РИА «Новости»
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Испанский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась в Варшаве и завершилась победой мадридцев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Вальверде и новичок команды, звездный француз Килиан Мбаппе.

«Реал» выступал в матче за Суперкубок в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Аталанта» - победителя Лиги Европы. Для «Реала» это был шестой Суперкубок в клубной истории, он опережает итальянский «Милан» и испанскую «Барселону», в активе которых по пять таких трофеев.

Капитан «сливочных» Дани Карвахаль стал первым игроком в истории, который сыграл в шести встречах за Суперкубок УЕФА и победил в пяти случаях.

Ранее за «Аталанту» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который в начале августа перешел в клуб MLS «Атланта».

Футбол

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