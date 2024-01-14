14 января 2024, 17:00

Первая ракетка мира Джокович пробился во второй круг Australian Open

РИА «Новости»
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он одержал 90-ю победу во встречах этого турнира, обыграв хорвата Дино Призмича в четырех сетах.

Продолжительность игры 36-летнего серба с 18-летним хорватом составила почти четыре часа. Счет матча - 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча Алексей Попырин - Марк Полманс. После этого серб может выйти в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема.

Джокович - действующий чемпион турнира. В Открытом чемпионате Австралии он побеждал 10 раз. Теннисист является рекордсменом по числу сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира и признан одним из лучших игроков в истории.

Ранее Джокович стал лучшим спортсменом 2023 года в Европе по версии PAP, и этот титул теннисист получает уже пятый раз. Второе место досталось гонщику «Формулы-1» Максу Ферстаппену, а бронза - олимпийскому чемпиону в прыжках с шестом Арману Дюплантису.

Спортсмены Австралия История Теннис
14 января 2024, 17:34
«Спартак» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Металлургу»
РИА «Новости»
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Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась счетом 2:6.

Поражение «красно-белых» стало шестым подряд в КХЛ. Столичный клуб по итогам игры расположился на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Металлург» лидирует на Востоке.

У «сталеваров» отличились нападающие Никита Михайлис, Данила Юров, Денис Зернов, Даниил Вовченко.

«Обыграл, разыграл, отпраздновал», - комментировали игру в ХК «Металлург».

У хозяев шайбы в ворота противника забросили нападающие Николай Голдобин и Максим Цыплаков. Хоккеист «Спартака» Александр Беляев, подводя итоги непростой серии игр, отметил, что пока сложно сказать, что именно не так. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Просто надо работать, выходить и отдаваться полностью в каждой игре. Я думаю, фортуна улыбнется», - сказал Беляев.

Спортсмен также обратился к болельщикам и попросил их не переставать верить в команду.

«Вы наша поддержка, дополнительный игрок. Мы выкарабкаемся все вместе», - заключил он.

Ранее «Спартак» потерпел поражение от петербургского СКА в матче КХЛ. Игра закончилась счетом 2:5. Нападающий «красно-белых» Илья Ковальчук назвал поражение справедливым.

Спортсмены Спартак Интервью
14 января 2024, 16:23
Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 800 очков в НХЛ
РИА «Новости»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 800 очков за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал десятым россиянином с таким результатом после победы его клуба в матче с «Анахайм Дакс» в Тампе.

Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 70 очков, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров.

Россиянин отметился тремя результативными передачами во время игры против «Анахайма». Игра завершилась счетом 5:1. Дубль оформил капитан клуба Стивен Стэмкос, по шайбе забросили защитники Виктор Хедман, Калвин Де Хан и нападающий Брэндон Хэгел. Единственную шайбу у «Анахайма» забросил хоккеист Фрэнк Ватрано.

Никита Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету 30-летнего россиянина множество личных достижений: призы «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд». Кучеров был призером юниорских и молодежных чемпионатов мира, несколько раз участвовал в матче звезд НХЛ. Сейчас на счету Кучерова 497 передач в НХЛ. По ассистам среди россиян он делит девятое место с Вячеславом Козловым.

Ранее российского хоккеиста Валерия Ничушкина признали звездой дня в НХЛ. Нападающий «Колорадо Эвеланш» принес клубу домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Успех позволил ему выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.

Статистика НХЛ Спортсмены Хоккей Рейтинги Россия
14 января 2024, 16:12
Трех хоккеистов дисквалифицировали за потасовку на разминке перед матчем КХЛ
РИА «Новости»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел случай с потасовкой игроков перед матчем «Амур» — «Авангард». Об этом сообщили на сайте КХЛ.

На хоккеистов «Амура» Кирилла Спиценко и Евгения Грачева, а также на игрока «Авангарда» Семена Чистякова наложили наказание по 28-й статье Дисциплинарного регламента КХЛ. Речь идет об участии хоккеиста в конфликтной ситуации или драке на разминке. В итоге спортсменов оштрафовали.

Игроков «Авангарда» Артема Чмыхова и Марка Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова оштрафовали и дисквалифицировали на один матч.

В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу. Футболиста дисквалифицировали за неприличный жест в адрес арбитра.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел случай с потасовкой игроков перед матчем «Амур» - «Авангард». Об этом сообщили на сайте КХЛ.

Драки Спортсмены Хоккей Санкции Россия
14 января 2024, 12:09
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
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Вторая ракетка России, пятая ракетка мира Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соревнования прошли в Мельбурне. Рублев обыграл бразильского теннисиста Тиаго Сейбот Уайлда. Победа далась 26-летнему спортсмену «с большим трудом», отметило РИА «Новости».

Посеянный под пятым номером Рублев обыграл 78-ю ракетку мира Уайлда в своем стартовом матче со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Игра продлилась три часа 42 минуты.

Теперь россиянину предстоит состязание с американцем Кристофером Юбэнксом или японцем Таро Дэниелом - в зависимости от того, кто из них победит в следующей встрече.

Андрей Рублев начал сезон в 2024 году с победы , обыграв финского теннисиста Эмиля Руусувуори в финале турнира в Гонконге со счетом 6:4, 6:4. В полуфинальном матче Рублев одержал победу над 18-летним китайским спортсменом Цзюньчэнем Шаном.

В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Андрея Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Его имярасположили на пятой строчке.

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