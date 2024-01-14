Первая ракетка мира Джокович пробился во второй круг Australian Open

Продолжительность игры 36-летнего серба с 18-летним хорватом составила почти четыре часа. Счет матча - 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча Алексей Попырин - Марк Полманс. После этого серб может выйти в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема.

Джокович - действующий чемпион турнира. В Открытом чемпионате Австралии он побеждал 10 раз. Теннисист является рекордсменом по числу сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира и признан одним из лучших игроков в истории.

Ранее Джокович стал лучшим спортсменом 2023 года в Европе по версии PAP, и этот титул теннисист получает уже пятый раз. Второе место досталось гонщику «Формулы-1» Максу Ферстаппену, а бронза - олимпийскому чемпиону в прыжках с шестом Арману Дюплантису.