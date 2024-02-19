Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик заявил известный хоккеист и Олимпийский чемпион Егор Яковлев.

Сложившуюся ситуацию Михейчик и Яковлев разобрали на примере дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили на четыре года от спорта якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Это не первый случай, когда международные спортивные институты преследуют российских атлетов по национальному признаку. Хоккеист высказался о ситуации с Валиевов, отметив, что это действительно «неприятный инцидент».

«Молодая девчонка и ее обвиняют в таком очень серьезном нарушении. Это неправильно, но тут палка о двух концах», подчеркнул он.

При этом Яковлев выразил уверенность, что российским спортсменам все равно нужно поехать на Олимпиаду.

«Олимпийские игры - это еще большой подготовительный период. Ты четыре года к этому готовишься, и в последний момент тебе говорят не ехать. Это сложно. Есть еще такие виды спорта, где ребята зарабатывают и потом живут на эти деньги следующий четырехлетний отрезок [времени]», - заявил он.

В заключение хоккеист отметил, что этими заработанными деньгами спортсмены также оплачивают свои тренировки.