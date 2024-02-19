19 февраля 2024, 08:54

Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

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Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил решающий гол в овертайме в матче с «Нью‑Йорк Айлендерс» и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Команда «Рейнджерс» обыграла «Нью‑Йорк Айлендерс» со счетом 6:5. Панарин смог забросить победную шайбу, а также отдал две результативные передачи. На счету российского форварда 74 очка (32 шайбы и 42 передачи) в 55 матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой дня признали нападающего «Лос‑Анджелес Кингз» Адриана Кемпе. Шведский хоккеист оформил дубль в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

Ранее Панарин смог набрать 400 очков и установить новый рекорд в истории «синерубашечников». Хоккеист на тот момент провел в составе «Нью‑Йорк Рейнджерс» 310 матчей. Предыдущий рекорд установил спортсмен Марк Мессье - он набрал 400 очков за 322 игры.

США НХЛ Нью-Йорк Хоккей Россия Артемий Панарин
18 февраля 2024, 00:27
«Это сложно». Хоккеист Яковлев объяснил, почему надо ехать на Олимпиаду
РИА «Новости»
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Российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик заявил известный хоккеист и Олимпийский чемпион Егор Яковлев.

Сложившуюся ситуацию Михейчик и Яковлев разобрали на примере дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили на четыре года от спорта якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Это не первый случай, когда международные спортивные институты преследуют российских атлетов по национальному признаку. Хоккеист высказался о ситуации с Валиевов, отметив, что это действительно «неприятный инцидент».

«Молодая девчонка и ее обвиняют в таком очень серьезном нарушении. Это неправильно, но тут палка о двух концах», подчеркнул он.

При этом Яковлев выразил уверенность, что российским спортсменам все равно нужно поехать на Олимпиаду.

«Олимпийские игры - это еще большой подготовительный период. Ты четыре года к этому готовишься, и в последний момент тебе говорят не ехать. Это сложно. Есть еще такие виды спорта, где ребята зарабатывают и потом живут на эти деньги следующий четырехлетний отрезок [времени]», - заявил он.

В заключение хоккеист отметил, что этими заработанными деньгами спортсмены также оплачивают свои тренировки.

Спортсмены Допинг Хоккей Санкции Россия Запад Международный олимпийский комитет
17 февраля 2024, 16:32
Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Самарин завершил карьеру
РИА «Новости»
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Российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Его слова привело РИА «Новости».

«Зачем как-то юлить? Завершаю карьеру. Получилось не так ярко, как хотелось, но я рад, что оказался среди всех сильнейших», - заявил спортсмен.

Самарин признался, что ждет с нетерпением новый этап в своей жизни.

«Я давно выступаю и прошел большой путь, катался в Японии, Минске, Марселе. Отличные эмоции, но я выжал все, что смог. Прошлый сезон получился вообще отличным, поэтому я отдал последнее. Хочу пожелать остальным ребятам прогрессировать, работать и верить, что все будет хорошо», - добавил он.

Самарину 25 лет, он является победителем и призером этапов Гран-при, участником четырех чемпионатов Европы. На чемпионате мира в 2019 году он занял 12-е место. В том же сезоне он выиграл серебро европейского первенства.

В начале февраля танцевальный дуэт фигуристов Московской области одержал победу на Всероссийских соревнованиях «Уральские самоцветы».

Спортсмены Фигурное катание
17 февраля 2024, 08:05
Алькарас пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас оказался сильнее итальянского спортсмена Андреа Вавассори в четвертьфинальном матче теннисного турнира, который проходит в Буэнос-Айресе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Алькараса, посеянного первым номером. Спортсмены провели на корте один час 41 минуту. За выход в финал испанец поборется с соперником из Чили Николасом Харри, посеянным третьим номером.

Карлос Алькарас - бывшая первая ракетка мира. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга теннисистов-профессионалов, уступая сербу Новаку Джоковичу. За ним следует российский спортсмен Даниил Медведев.

В ноябре 2023 года Медведев проиграл Алькарасу на турнире в Турине со счетом 6:4, 6:4.

Теннис
15 февраля 2024, 15:59
Болельщику в Англии запретили посещать матчи за нацистское приветствие
Global Look Press
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Болельщику английского «Челси» запретили посещать футбольные матчи на три года за нацистское приветствие. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба полиции Лондона.

В ведомстве отметили, что молодого человека забанили за нацистский жест, который он сделал в ноябре 2023 года на матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Суд признал болельщика виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, его оштрафуют, однако точную денежную сумму взыскания в полиции не привели.

Ранее УЕФА наказал Литовскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчи квалификации чемпионата Европы-2024 с Сербией. По ходу встречи фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес российского президента Владимира Путина. Также федерацию оштрафовали на 10 тысяч евро.

Англия Футбол Полиция

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