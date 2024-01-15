Панарин установил новый рекорд по очкам в истории «Рейнджерс»

Спортсмен провел в составе нью-йоркского клуба 310 матчей. На последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» он открыл счет на первой минуте и заработал одно очко, что позволило ему в сумме набрать 400 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал шестикратному обладателю Кубка Стэнли Марку Мессье, он набрал 400 очков за 322 игры.

Панарин заключил семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019 году. В составе «синерубашечников» россиянин забил 127 шайб и сделал 273 передачи.

Артемия Панарина после матча с «Сан-Хосе Шаркс» называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы , сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча.