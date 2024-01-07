Панарин не смог реализовать буллит в матче «Рейнджерс» против «Монреаля» в НХЛ

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У победителей отличились Брендан Галлахер, Шон Монахан и Йоэль Армиа. Победный буллит в ворота противника забросил Коул Кофилд.

У «Нью-Йорк Рйнджерс» авторами голов стали россиянин Артемий Панарин, Адам Фокс, Винсент Трочек. Панарин также записал в свой актив результативный пас, однако не смог реализовать буллит. В 38 матчах НХЛ он набрал 55 очков.

По итогам встречи нью-йоркцы делят первое место в турнирной таблице Восточной конференции с «Бостон Брюинз». А «Монреаль» располагается на 13-м месте.

Ранее Панарин заработал два очка в матче против «Вашингтон Кэпиталз». На этой встрече капитан вашингтонской команды Александр Овечкин отличиться не смог.