12 января 2024, 06:19

«Пальцы иногда не работают». Пятикратная чемпионка России по шахматам впервые рассказала о своей болезни

РИА «Новости»
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В 2023 году пятикратной чемпионке России, первой в истории трехкратной чемпионке Европы в личном зачете, шахматистке Валентине Гуниной диагностировали волчанку. Несмотря на это, в конце декабря она одержала победу на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Спортсменка рассказала «Спорт экспресс» о своем состоянии.

«Из-за болезни у меня пальцы иногда не работают, и мама очень переживала о том, как я просто буду переставлять фигуры. О чемпионском титуле точно никто не думал, так что это приятный сюрприз для всех родных», - сказала шахматистка.

Она вернулась с чемпионата в Самарканде 31 декабря и отметила Новый год с мамой. Валентина Гунина призналась, что жить с серьезным аутоимунным заболеванием непросто. Первые симптомы появились шесть лет назад, а в мае 2023 года ей поставили диагноз. Шахматистка отдельно поблагодарила врачей центра имени Сеченова и Одинцовской областной больницы за грамотную работу.

Волчанка, по словам спортсменки, проявлялась в слабости, боли в мышцах и костях, постоянном недомогании. Брат помог ей выработать режим, а шахматы мотивировали. Кроме того, Валентине Гуниной назначили препараты-блокаторы и гормональные средства.

Красную волчанку также диагностировали звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Она жаловалась на затекшие руки по утрам.

Спортсмены Болезни
11 января 2024, 18:25
Российского хоккеиста признали звездой дня в НХЛ
Unsplash
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Российский нападающий хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил звание лучшего игрока дня в НХЛ, сообщила пресс-служба североамериканской лиги. Форвард отметился двумя шайбами.

Дубль Ничушкина принес «Колорадо» домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Успех позволил россиянину выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды: в этом сезоне на его счету уже 22 шайбы. Его «Колорадо» уверенно движется к выходу в плей-офф, занимая второе место в своем дивизионе.

Другими звездами дня в НХЛ стали финский защитник «Даллас Старз» Эса Линделль, отметившийся тремя результативными передачами, и представляющий клуб «Филадельфия Флайерз» Шон Кутурье, забросивший решающий буллит в своем матче.

Успешный сезон в Северной Америке проводят и другие россияне. Форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров лиги, а клубу «Каролина Харрикейнз» победы приносят шайбы Василия Пономарева, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова. Продолжает отличаться результативными действиями и 37-летний Евгений Малкин.

НХЛ Хоккей
11 января 2024, 13:18
Словакия открестилась от планов провести хоккейный матч с Россией
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Словакия не обсуждала с Россией возможность проведения товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2024 года. График игр согласовали еще в сентябре, объявила Федерация хоккея Словакии на своем сайте.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождение которой мы не знаем, и которая нас шокировала», - заявила пресс-служба.

В федерации заявили, что график подготовки к чемпионату с указанием соперников согласовали в сентябре 2023 года, и Россию в него не включили. Пройдут восемь игр. О месте и времени болельщикам обещали сообщить дополнительно.

Сборная Словакии решила принять участие в товарищеских матчах с Россией, сообщил «Матч ТВ». По информации телеканала, федерация ждала одобрения президента страны Зузаны Чапутовой.

Бывший вратарь сборной Словакии по хоккею Юлиус Гудачек пожаловался на травлю со стороны болельщиков и СМИ из-за своего прошлого. Он жил в России и выступал в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккей Россия Словакия
11 января 2024, 12:36
Агент Ахметова объяснил его переход в «Зенит» несдержанными обещаниями «Краснодара»
РИА «Новости»
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Агент российского полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори объяснил, почему игрок перешел из «Краснодара» в «Зенит». Его слова привело издание «Чемпионат».

Гегечкори упрекнул «Краснодар», который является лидером Российской премьер-лиги, за несдержанные обещания. Футбольный клуб должен был использовать Ахметова либо на позиции «восьмерки», либо «десятки».

«Но обещания там не сдержали - на этих двух позициях он не провел ни одного матча», - объяснил агент игрока.

Он также добавил, что при желании команда могла бы сохранить полузащитника. Но оценка спортсмена «Краснодаром» не соответствовала ожиданиям, заключил Гегечкори.

Журналист Иван Карпов 9 января сообщил, что в скором времени руководство «Зенита» объявит о переходе полузащитника Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб. Спортсмен уже прошел медицинское обследование.

ФК Зенит Спортсмены Краснодар Футбол
11 января 2024, 07:58
Футбольный клуб «Аталанта» вышел в полуфинал Кубка Италии
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На стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» в Милане прошел матч четвертьфинала Кубка Италии. Благодаря игре полузащитника родом из России Алексея Миранчука «Аталанта» одержала победу над хозяевами поля, сообщил «Чемпионат».

Матч между «Миланом» и «Аталантой» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Счет открыли в конце первого тайма. Первый гол забили хозяева, мяч в ворота соперника загнал Рафаэл Леау. Но лидерство удалось удержать всего две минуты - в продолжение игры Тен Копмейнерс забил два мяча.

Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он принял участие в обеих успешных атаках «Аталанты» и помог ей выйти в полуфинал Кубка Италии. Теперь клубу предстоит встретиться с «Фиорентиной» и провести два матча.

Российский футбольный союз объявил даты нового сезона. Он стартует 19 июля, а первая часть завершится в середине декабря.

Италия Спортсмены Футбол

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