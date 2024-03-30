Овечкина ударили по лицу на матче НХЛ

В начале первого периода встречи российский хоккеист применил мощный силовой прием против американского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба, плечом ударив его в грудь. Соперник свалился на лед, но все было в рамках правил. Овечкина не наказали.

В следующем эпизоде канадский защитник Марк Джиордано решил заступиться за упавшего одноклубника, ударив Овечкина по лицу. Последний на провокацию не отреагировал, а его противника удалили за грубость на две минуты.

«Марк Джиордано летел раскалывать Овечкина, но сам не удержался на ногах после столкновения с машиной, которая не ломается», - написал Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Встреча закончилась победой «Торонто» со счетом 5: 1. Российский хоккеист не набрал очков.

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