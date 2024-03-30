30 марта 2024, 03:42

Овечкина ударили по лицу на матче НХЛ

РИА «Новости»
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале первого периода встречи российский хоккеист применил мощный силовой прием против американского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба, плечом ударив его в грудь. Соперник свалился на лед, но все было в рамках правил. Овечкина не наказали.

В следующем эпизоде канадский защитник Марк Джиордано решил заступиться за упавшего одноклубника, ударив Овечкина по лицу. Последний на провокацию не отреагировал, а его противника удалили за грубость на две минуты.

«Марк Джиордано летел раскалывать Овечкина, но сам не удержался на ногах после столкновения с машиной, которая не ломается», - написал Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Встреча закончилась победой «Торонто» со счетом 5: 1. Российский хоккеист не набрал очков.

Ранее легенды российского и мирового хоккея поддержали во время теракта в «Крокус Сити Холл» восьмилетнего Илью.

США НХЛ Канада Хоккей Вашингтон Александр Овечкин
29 марта 2024, 20:29
НХЛ объявила о переходе Федотова в «Филадельфию»
РИА «Новости»
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Россйский голкипер 27-летний Иван Федотов, с которым разорвал контракт ЦСКА, перешел в команду «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщила Национальная хоккейна лига на своем официальном сайте.

«Иван Федотов, добро пожаловать в „Филадельфию“», - сообщили в пресс-службе команды.

Федотов будет запасным голкипером «Филадельфия Флайерз». Роль основного вратаря в команде играет швед Самуэль Эрссон.

«Последний раз я был здесь очень давно, около восьми лет назад. Прошло уже много времени. Конечно, я взволнован и счастлив оказаться здесь. Это прекрасные чувства, потому что последние два года были для меня действительно трудными», - сказал Федотов на брифинге.

Ранее Международная федерация хоккея наложила санкции в отношении Федотова и ЦСКА за то, что хоккеист после подписания контракта с «Филадельфией» выходил на матчи от ЦСКА.

ЦСКА НХЛ Спортсмены Хоккей Санкции
29 марта 2024, 13:11
Песков возложил на Францию ответственность за безопасность атлетов на ОИ-2024
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Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов, в том числе и российских, на Олимпиаде в Париже лежит на Франции. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности по охране своих атлетов.

«Нет. Таких возможностей здесь нет, собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», - сказал он.

По словам Пескова, Россия, проводившая Игры в Сочи, тоже отвечала за безопасность спортсменов. Это большой участок работы, добавил представитель Кремля.

ОИ-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили к ней в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с вооруженными силами. В МОК не стали требовать от них подписать документу с осуждением СВО. На параде спортсменов представителей РФ и Белоруссии не будет.

В руководстве МОК заявили ранее, что дискуссия о допуске атлетов из РФ и Белоруссии завершена.

Спортсмены Франция
29 марта 2024, 09:45
Глава МОК заявил, что дискуссия о допуске россиян к ОИ-2024 завершена
Unsplash
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Все дискуссии по поводу допуска российских атлетов к участию в Олимпиаде в Париже окончены. Ни Россия, ни Украина не будут бойкотировать соревнования. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Его процитировал «Коммерсант».

«Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», - заметил Бах.

По его словам, по этой теме мнения полярны: одни считают, что руководство МОК зашло слишком далеко в вопросе санкций, другие - что недостаточно.

Бах подчеркнул, что если бы удалось удовлетворить одну из сторон, то вторая бы была крайне недовольна. Но в текущей ситуации вопрос снят, подытожил спортивный функционер.

МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на соревнования нужно ехать всем спортсменам , у которых есть такая возможность.

Спортсмены Санкции
28 марта 2024, 15:45
Легенды российского и мирового хоккея поддержали мальчика, который пострадал при теракте в «Крокусе»
Телеканал «360»
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Легенды российского и мирового хоккея поддержали мальчика, который пострадал во время теракта в «Крокусе». Восьмилетний Илья, хоккеист команды «Олимпийская деревня — 80», пострадал 22 марта. Террористы, которые скрывались с места преступления, специально сбили его на машине. Мальчик получил серьезные травмы, провел несколько дней в реанимации и теперь проходит реабилитацию.

Нападающий московского «Спартака», звезда российской сборной Илья Ковальчук пришел в палату к своему тезке, подарил ему клюшку и игровой свитер.

Скорейшего выздоровления мальчику пожелали Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Также слова поддержки Илье направили капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, капитан московского «Динамо» Андрей Миронов, игроки ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов, Тахир Мингачев, Ярослав Дыбленко.

«Илья, мы тоже желаем тебе скорейшего выздоровления! Выходи на лед!» - обратились они.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что сбежавшие на машине после теракта в концертном зале Crocus City Hall террористы сбили семью с двумя детьми.

Он подчеркнул, что автомобиль боевиков двигался на высокой скорости. В результате тяжелые травмы получили два ребенка. Прибывшие на место врачи забрали их в больницу.

Дети Хоккей Стрельба в Crocus City Hall

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