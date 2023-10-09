Овечкин занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ сезона 23/24

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По данным издания, доход Овечкина составит 17,5 миллиона долларов, 12,5 из них он получит за контракт, а еще пять заработает по спонсорским контрактам.

При этом первую позицию рейтинга вместе с россиянином занял канадский нападающий «Колорадо» Нейтон Маккиннон. В сумме он заработает 17,5 миллиона долларов.

На третьем месте оказался канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (16 миллионов долларов).

Помимо Овечкина, из российских игроков в список Forbes попал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Его поместили на пятое место. Спортсмен получит 13 миллиона долларов, уточнил журнал.

Российский нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.