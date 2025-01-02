Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века

«С того момента, как он вышел на лед в 2005 году и дважды забил в своей первой игре в НХЛ, Овечкин привнес изобилие и голы на каждую площадку, на которой он играл», - указали в материале.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошли в первую десятку рейтинга. Первое место отдали канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Американский форвард Остон Мэттьюс в течение четырех лет удерживал серию в 50+ голов, став вторым после Александра Овечкина хоккеистом XXI века, которому удалось это сделать. Самая большая серия была у игроков прошлого века и составляла семь лет.