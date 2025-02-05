Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 16 голов

Победителем в этом противостоянии вышел «Вашингтон». Помимо Овечкина шайбы забросили Эндрю Манджапане на 15-й минуте, Том Уилсон на 22-й, Ларс Эллер на 43-й, Ник Дауд на 47-й и Алексей Протас на 59-й.

В этой игре Овечкин оформил свой 878-й гол. Спортсмен занимает второе место по этому показателю, на первом - канадский форвард Уэйну Гретцки, который забил 894 шайбы.

Ранее Александр Овечкин пригласил воспитанницу воскресенской спортивной школы 15-летнюю Марию Кундашкину на турнир Ovi Cup. Это случилось после того, как молодая спортсменка прислала хоккеисту видеосообщение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.