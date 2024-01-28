Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и приблизился к снайперскому рекорду Гретцки

Главный тренер «Барселоны» Хави решил покинуть должность в конце текущего сезона. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера „Барселоны“», - отметил Хави.

Он рассказал, что уже провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по этому вопросу. Тренер высказал мнение, что «Барселоне» требуются изменения, благодаря которым игроки станут «свободнее и спокойнее». Хави также пообещал «выкладываться на все 100» до конца сезона.

По информации журналиста Фабрицио Романо, наставник клуба хочет побыть со своей семьей. Об этом репортер написал в соцсети X. Хави признался корреспонденту, что сильно устал и что такое случалось с каждым тренером «Барселоны».

«В конечном итоге ты уходишь, потому что продолжать не стоит. <…> Моя семья много страдала вместе со мной за это время. Я хочу быть с ними», - объяснил Хави.

Ранее «Жирона» впервые смогла обыграть «Барселону» в матче Ла Лиги. Сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 4:2.