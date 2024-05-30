30 мая 2024, 16:41

Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда

Global Look Press
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда НХЛ, если бы ему пришлось выбирать. Об этом хоккеист рассказал в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!»

«А лучше сделать все совместно: и побить [рекорд], и выиграть», - подчеркнул он.

Спортсмен занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В активе Овечкина - 853 заброшенные шайбы, на счету Гретцки их 894.

В начале мая, комментируя критику результативности Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс», генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отметил, что не стоит «взваливать всю ответственность» на 38-летнего хоккеиста и требовать от него «тащить» команду.

НХЛ Хоккей Рекорды Александр Овечкин
29 мая 2024, 23:26
Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве
РИА «Новости»
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Презентация спортивных игр Петербургского международного экономического форума прошла в пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня». На ПМЭФ российский спорт будет представлять Росконгресс, Фонд проведет более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

Забег по Санкт-Петербургу «без машин» Программу спортивных игр представляли глава Минспорта Михаил Дегтярев, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов и многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

ПМЭФ станет для Минспорта площадкой для диалога с бизнесом, обсуждения актуальных вопросов и выработки новых форматов соревнований.

«Запланированы встречи с губернаторами, бизнесом, руководителями спортивных федераций. Будет очень много контактов», - сообщил Дегтярев.

Первый день форума начнется с забега, в этом году он посвящен Всемирным играм дружбы. На дистанцию в пять километров выйдут около 1,5 тысячи участников, у них будет уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург без машин, отметил министр.

Игры стран ШОС Дегтярев заявил, что станет участником сессии «Глобальные проекты российского спорта», на которой обсудят Всемирные игры дружбы, Спартакиаду сильнейших, Игры будущего и формат мультиспортивных соревнований стран ШОС. Министр добавил, что в содружестве создают постоянный комитет по спорту.

«И я от нашей страны высказал предложение проработать возможность проведения у нас Игр стран ШОС. В дальнейшем планируется, что соревнования будут принимать страны, которые председательствуют в организации», - отметил Дегтярев.

В турнирах спортивных игр ПМЭФ-2024 примут участие атлеты из 11 стран, в многодневной велогонке «Золото Ладоги» по городу проедут спортсмены из семи стран.

Премия «Чемпион» Росконгресс во второй раз проведет торжественное вручение премии «Чемпион», которая отмечает заслуги бизнеса в развитии спорта. В церемонии примут участие легендарные спортсмены, рассказал Георгий Брюсов. Мероприятие пройдет в историческом здании Санкт-Петербургского торгового банка.

«Лауреатами станут лидеры российского бизнеса в номинациях, подчеркивающих глобальную поддержку профессионального, массового, корпоративного, адаптивного спорта, комплекса ГТО и других», - отметил представитель Фонда.

Центром притяжения для участников ПМЭФ станет павильон Минспорта РФ, особенностью которого станет искусственный интеллект - голограмма двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина. Также будут работать павильоны Всемирных игр дружбы, Федерации бокса России и Российского футбольного союза. Художественную гимнастику на форуме представит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В мероприятиях ПМЭФ-2024 примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Бизнес ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 13:22
«Спартак» объявил об уходе тренера Слишковича
Global Look Press
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Боснийский тренер Владимир Слишкович покинет московский «Спартак». Об этом объявила пресс-служба клуба.

«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера „Спартака“ этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию», - уточнили в команде.

Специалиста поблагодарили за проделанную работу и пожелали ему удачи. В «Спартаке» отметили, что всегда будут рады видеть Слишковича на домашнем стадионе.

Слишкович - боснийский футболист и тренер. В 2022 году он стал ассистентом Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». После ухода Абаскаля в 2024 году исполнял его обязанности.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московский клуб находится в плачевном состоянии. Исправить положение мог бы тренер Валерий Карпин, однако он вряд ли согласится работать с красно-белыми.

Спартак Футбол Работа
28 мая 2024, 04:33
Плоский живот за две недели. Россиянам рассказали об одном простом упражнении
Freepik
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Прокачать пресс и приблизить фигуру к идеалу поможет одно простое упражнение. Однако желаемый результат можно достичь только регулярными тренировками, написало издание Woman.ru.

Сделать живот плоским поможет «велосипед», это простое упражнение прокачивает пресс и сгибатели бедер. Доля его выполнения не требуется дополнительное оборудование или специальные навыки. Упражнение можно выполнять отдельно или в комплексе.

«Велосипед» занимает второе место по нагрузке на косые мышцы живота и эффективнее других прокачивает прямую мышцу. Также такая тренировка поможет выпрямить осанку и снизит риск возникновения болей в пояснице.

Фитнес-эксперт Любовь Казацкая рассказала, какие ошибки совершают , стремясь добиться плоского живота.

Спортсмены
27 мая 2024, 19:22
Сборная России вышла на второе место в рейтинге IIHF
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Мужская сборная России по хоккею, которая с 2022 года не принимает участие в международных турнирах, вышла на второе место рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Лидерство сохранила Канада - 4100 очков, у России - 4065 очков, у Финляндии - 3955, четвертое место заняли чехи, победившие на завершившемся на прошлой неделе Чемпионате мира - 3945 очков. Сборная Швейцарии, обладатель серебряных медалей турнира, замыкает «пятерку» лидеров - 3945 очков.

IIHF обновила рейтинг в понедельник по завершении Чемпионата мира, который пошел в Чехии.

Ранее стало известно, что сборная РФ по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF (Международная федерация киберспорта). Причиной это решения стал запрет на использование российского флага и исполнение гимна. Турнир, призовой фонд которого составит 210 тысяч долларов, пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

Финляндия Канада Хоккей Рейтинги Россия

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