Овечкин впервые за несколько матчей отметился результативной передачей

Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. Счет открыл Мартин Фехервари из «Вашингтон Кэпиталз». Следующую шайбу забил Земгус Гиргенсонс из «Баффало Сэйбрз», еще две - Джон-Джейсон Петерка. На 39-й минуте ворота хозяев площадки поразил Дилан Строум благодаря передаче Александра Овечкина. На этом успехи гостей закончились, Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так забили в их ворота еще три шайбы.

Матч завершился со счетом 6:2. «Баффало Сэйбрз» занял 12-ую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Вашингтон Кэпиталз» - восьмую.

Александр Овечкин отметился результативным действием впервые за последние четыре матча. В общей сложности в текущем сезоне он принял участие в 71 игре, сделал 33 результативные передачи и забросил 26 шайб.

Другой российский хоккеист Иван Федотов дебютировал в «Филадельфии Флайерз». Его команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4.