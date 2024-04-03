03 апреля 2024, 09:57

Овечкин впервые за несколько матчей отметился результативной передачей

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:2. Капитан Александр Овечкин сделал результативную передачу, но это не помогло его команде избежать поражения, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. Счет открыл Мартин Фехервари из «Вашингтон Кэпиталз». Следующую шайбу забил Земгус Гиргенсонс из «Баффало Сэйбрз», еще две - Джон-Джейсон Петерка. На 39-й минуте ворота хозяев площадки поразил Дилан Строум благодаря передаче Александра Овечкина. На этом успехи гостей закончились, Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так забили в их ворота еще три шайбы.

Матч завершился со счетом 6:2. «Баффало Сэйбрз» занял 12-ую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Вашингтон Кэпиталз» - восьмую.

Александр Овечкин отметился результативным действием впервые за последние четыре матча. В общей сложности в текущем сезоне он принял участие в 71 игре, сделал 33 результативные передачи и забросил 26 шайб.

Другой российский хоккеист Иван Федотов дебютировал в «Филадельфии Флайерз». Его команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
03 апреля 2024, 00:28
«Все будут знать, что ты из России». Карпенков высказался о бойкоте Олимпиады
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Решение о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом для россиян — это вопрос безопасности, однако нейтральный статус может не уберечь от бойкотирования российских спортсменов со стороны соперников. Такое мнение выразил серебряный призер Олимпийских игр баскетболист Илья Карпенков в интервью «360» в программе «Спорт с Марусей».

«Да, это естественно, цель каждого спортсмена, особенно, в индивидуальном виде спорта - выступить там и завоевать медаль. Тут вопрос безопасности. Даже если ты под нейтральным флагом выступаешь, все равно все будут знать, что ты из России - тебя также могут там бойкотировать», - заявил он.

По его мнению, Олимпийские игры являются не только чем-то престижным, но и большим испытанием для спортсмена. Если не получится принять участие в международных соревнованиях, то можно развиваться и строить карьеру внутри страны, уверен баскетболист.

Карпенков отметил, что спорт должен быть вне политики. Выступление без флага и гимна сделает российских спортсменов серыми и менее яркими на фоне остальных участников состязаний.

Спортсмены Россия Интервью
02 апреля 2024, 20:40
«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал пути регионов Кубка России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«СКА-Хабаровск» по техническим причинам провел домашнюю игру в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец». В составе победителей отличились Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев. В команде проигравших гол забил Альбек Гонгапшев.

Соперника московского клуба по первому этапу полуфинала Кубка России определят по результатам жеребьевки.

Накануне стало известно, что «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Игроки столичного клуба потерпели поражение из-за невнятного психологического состояния и неправильного настроя , заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

Спортсмены ФК Динамо Футбол Россия
02 апреля 2024, 10:57
Россиянин Федотов впервые сыграл за «Филадельфию»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфии Флайерз» стал дебютным для российского вратаря Ивана Федотова. Его команда проиграла со счетом 3:4, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. В составе «Нью-Йорк Айлендерс» отличились Бо Хорват, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Брок Нельсон. От «Филадельфии Флайерз» забили шайбы Ноа Кейтс, Морган Фрост и Трэвис Санхайм. В результате гости выиграли в овертайме со счетом 3:4.

Иван Федотов вышел на лед в начале второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Вратарь пропустил две шайбы. Он стал 12-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ, и самым высоким вратарем в истории лиги. Его рост составил 2,02 метра.

Хоккеист перешел в «Филадельфия Флайерз» в марте после расторжения контракта с ЦСКА. Иван Федотов признался на брифинге, что последние два года стали для него особенно трудными.

НХЛ Спортсмены Хоккей
01 апреля 2024, 19:01
Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сын бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Арсений забил гол за детскую команду «Спартака» прямым ударом с углового. Видео с эффектным взятием ворот появилось в Telegram-канале академии клуба.

Ранее Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA. По его мнению, это сохранило бы интерес к футболу у молодежи.

Команда «Спартак» U-12 встречалась на IV Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева с ровесниками из «Виста Джуниор». Одиннадцатилетний футболист поразил ворота при счете 8:0 в пользу красно-белых. В итоге коллектив довел матч до победы со счетом 14:1.

Арсений Аршавин занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Спартак Футбол Россия Андрей Аршавин

Новости по теме