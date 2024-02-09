Овечкин во время матча с «Флорида Пантерз» забросил 833-ю шайбу в НХЛ

Матч прошел в Санрайзе, игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Флорида Пантерз». «Столичные» проиграли шестой раз подряд. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин сократил отставание до 61 гола от канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. По информации издания, всего в текущем регулярном чемпионате хоккейной лиги на счету российского спортсмена 33 (11+22) очка в 46 матчах.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» в американской столице. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Со стороны «Вашингтона» шайбы противнику забили хоккеисты Александр Овечкин и Расмус Сандин. В «Монреаль Канадиенс» голами отличились Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта.