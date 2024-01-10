«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», - сказал Карбери.

До этого хоккеист уже пропустил две тренировки, но участвовал в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Там россиянин отметился результативной передачей, а игра завершилась счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Команда с 44 очками заняла девятое место в Восточной конференции.

В этом сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. Он продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов в НХЛ. Сейчас их разделяют 64 шайбы.

Александр Овечкин - 38-летний российский хоккеист. Он начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. Сейчас спортсмен левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он является трехкратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли.

Ранее гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Для российского хоккеиста шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что хоккеист Александр Овечкин восстанавливается после травмы. Как сообщило издание The Hockey News , капитан клуба вернется на тренировки.