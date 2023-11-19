19 ноября 2023, 10:46

Овечкин в 400-й раз победил на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин определил исход встречи с командой «Коламбус Блю Джекетс», забросив шайбу в ее ворота, сообщил «Чемпионат». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счетом 4:3, а для Овечкина это была 400-я победа на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ.

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Помимо Овечкина шайбами отметились Алексей Протас, Сонни Милано и Хендрикс Лапьер. Из гостей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (это был его первый год в «Коламбусе»), Джонни Годро и Джастин Дэнфорт.

«Вашингтон» уже в четвертый раз подряд одержал победу в чемпионате и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» же в восьмой раз потерпел поражение и располагается на последнем, 16-м.

В середине ноября игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил Овечкина с ног ударом клюшки в горло , однако судьи не засчитали фол.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
18 ноября 2023, 21:35
Армения сыграла вничью с Уэльсом в отборочном матче по футболу 2024 года
Pixabay
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Отборочный матч по футболу 2024 года между сборными Армении и Уэльса закончился ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила в Ереване.

В составе хозяев мяч в ворота противника на пятой минуте послал Лукас Селараян. Наир Тикнизян стал автором автогола.

Сборная Армении набрала восемь очков и заняла в группе D четвертое место. Сборная Уэльса - на второй строчке с 11 очками.

В заключительном туре квалификации команда Армении сыграет 21 ноября на выезде со сборной Хорватии. Валлийцы в тот же день встретятся на своей территории со сборной Турции.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде 20 ноября. Команды встретятся на поле стадиона «Волгоград Арена» в 19:30 по московскому времени. После двух товарищеских матчей в октябре с Камеруном и Кенией российская национальная сборная осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА.

Армения Спортсмены Футбол
18 ноября 2023, 20:38
Медведев проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Призовой фонд турнира составляет рекордные 15 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости».

Встреча продлилась два часа 29 минут и закончилась победой итальянца со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Синнеру 22 года, и в финале итогового турнира АТР он сыграет впервые в своей карьере. Медведев выиграл эти соревнования в 2020 году.

Во втором полуфинале встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас и сербский спортсмен Новак Джокович.

В октябре Медведев уже играл с Синнером в финале турнира категории ATP 500 в Пекине, россиянин уступил со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Это была первая победа Синнера над Медведевым, итальянец стал победителем турнира ATP 500 с призовым фондом в 3,6 миллиона долларов.

Теннис Даниил Медведев
18 ноября 2023, 15:31
Слуги об уходе Ерохина и Сутормина из «Зенита» не подтвердились
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Председатель правления петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг сведения о том, что из клуба уйдут футболисты Алексей Сутормин и Александр Ерохин. Об этом сообщило РИА «Новости».

О том, что клуб хочет расстаться с этими двумя игроками в зимнее трансферное окно и обновить состав, ранее сообщили СМИ. Журналисты агентства спросили Медведева, соответствует ли это действительности.

«Не соответствует», - коротко ответил он.

Александр Ерохин представляет команду уже шесть лет и стал с ней пятикратным чемпионом России. Алексей Сутормин присоединился к «Зениту» в 2019 году и стал чемпионом страны четыре раза.

В текущем сезоне Ерохин участвовал в 16 матчах и совершил три результативные передачи. Сутормин провел 11 игр, на его счету одна результативная передача.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал петербургскому «Зениту» победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Шансы ФК оценили почти в 58%.

ФК Зенит Спортсмены Футбол
18 ноября 2023, 14:18
WADA пригрозило России «последствиями» за Игры дружбы
РИА «Новости»
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило, что введет санкции против иностранных участников Игр дружбы в России. Об этом заявил глава организации Витольд Банька на пресс-конференции, сообщило «РИА Новости».

Он выразил опасение в связи с проведением соревнований в России и напомнил, что у WADA нет данных об антидопинговой программе на Играх дружбы.

«Возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия», - отметил Банька.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Несмотря на то, что санкции против российской организации закончились в декабре 2022 года, в WADA до сих пор не восстановили ее статус.

Обозреватель Андрей Симоненко назвал эти действия международного агентства произволом. Он обратил внимание, что прессинг на Россию в спортивной сфере увеличивается с каждым месяцем.

Ранее глава департамента МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты не участвовать в Играх дружбы. Он заявил, что Международная ассоциация дружбы якобы является политической организацией, которую поддерживает Россия.

Спортсмены WADA Отстранение России от соревнований

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