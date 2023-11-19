Овечкин в 400-й раз победил на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Помимо Овечкина шайбами отметились Алексей Протас, Сонни Милано и Хендрикс Лапьер. Из гостей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (это был его первый год в «Коламбусе»), Джонни Годро и Джастин Дэнфорт.

«Вашингтон» уже в четвертый раз подряд одержал победу в чемпионате и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» же в восьмой раз потерпел поражение и располагается на последнем, 16-м.

В середине ноября игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил Овечкина с ног ударом клюшки в горло , однако судьи не засчитали фол.