Овечкин ударил соперника клюшкой в матче НХЛ

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В конце первого периода российский хоккеист хотел применить силовой прием против защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне. Соперник увернулся, а Овечкин влетел в заградительное стекло.

Когда прозвучала сирена, капитан «Вашингтон Кэпиталс» не успокоился. Он продолжил ругаться с Деарне, а потом ударил его клюшкой в лицо. Овечкин сразу принес извинения сопернику. Судьи выписали ему штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Александр Овечкин участвовал в 17 матчах НХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее российский нападающий заявил, что в свое время вместе с хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу.