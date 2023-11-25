25 ноября 2023, 02:20

Овечкин ударил соперника клюшкой в матче НХЛ

РИА «Новости»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Это произошло во время игры с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил «Чемпионат».

В конце первого периода российский хоккеист хотел применить силовой прием против защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне. Соперник увернулся, а Овечкин влетел в заградительное стекло.

Когда прозвучала сирена, капитан «Вашингтон Кэпиталс» не успокоился. Он продолжил ругаться с Деарне, а потом ударил его клюшкой в лицо. Овечкин сразу принес извинения сопернику. Судьи выписали ему штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Александр Овечкин участвовал в 17 матчах НХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее российский нападающий заявил, что в свое время вместе с хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
24 ноября 2023, 21:13
Бывший вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне
РИА «Новости»
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Бывший вратарь «Рейнджерс» и других клубов национальной хоккейной лиги Мартин Бирон заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет забросить 30 шайб в текущем сезоне. Мнение голкипера передало TSN.

«У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов голкиперам», - заявил Бирон.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, забил пять шайб и сделал семь результативных передач. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки составило 67 шайб.

Ранее Александр Овечкин заявил, что вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в свое время спас Национальную хоккейную лигу. Сейчас, по словам хоккеиста, они уже «старички». И новому поколению спортсменов предстоит доказать, что они будут еще лучше.

НХЛ Хоккей Рекорды Александр Овечкин
24 ноября 2023, 20:15
Футболистки «Зенита» второй раз подряд стали чемпионками России
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу среди женщин. Спортсменки заняли первое место второй раз подряд.

Встреча команд состоялась в Химках. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». В составе победительниц голами отметились Ана Диаш (63-я минута) и Алена Андреева (66-я минута). Среди «красно-синих» отличилась Татьяна Петрова, забив единственный мяч.

Перед решающим туром у команд было по 38 очков. В прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата РФ. При этом ЦСКА также занял второе место. Бронзу забрали футболистки московского «Локомотива».

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал победу сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Шансы «Зенита» на чемпионство выросли до 57,9%.

ФК Зенит Футбол Россия
24 ноября 2023, 17:51
«Овощной склад». Винер сравнила гимнастические залы США и России
Global Look Press
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Несмотря на отстранение от международных соревнований, у российских спортсменов есть возможность тренироваться в шикарных условиях. При этом в Соединенных Штатах гимнастические залы больше напоминают овощные базы, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Ее процитировало РИА «Новости».

Винер заметила, что для участия в соревнованиях международного класса отечественные гимнасты, в том числе и несовершеннолетние, должны заплатить порядка полумиллиона рублей. При этом внести баснословную сумму участники состязаний должны самостоятельно, Министерство спорта и Олимпийский комитет России не могут помочь им в этом деле из-за западных ограничений.

«Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются. Если бы вы видели их (американские. - прим. ред.) залы страшные», - высказалась Винер.

В беседе с журналистами она вспомнила историю, когда отправилась вместе с российской гимнасткой в США, чтобы посмотреть на тренировочный процесс.

«Мы <…> ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», - подчеркнула тренер.

Винер отмечала, что призыв МОК к национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России не стал неожиданностью. По ее словам, было очевидно, что Международный олимпийский комитет выберет подобную тактику.

США Спортсмены Россия
24 ноября 2023, 09:13
«Мы спасли лигу». Овечкин без ложной скромности рассказал о своем вкладе в НХЛ
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Новому поколению хоккеистов предстоит доказать свое преимущество перед предыдущим. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в свое время вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие», - заявил он.

С 2005 года Александр Овечкин провел в НХЛ 1363 матча, сделал 670 результативных передач и забросил 827 шайб. Он завоевал Кубок Стэнли и занял второе место в рейтинге самых успешных нападающих. Сидни Кросби выступил в 1208 играх, забил 562 шайбы и сделал 962 результативные передачи. На его счету три Кубка Стэнли.

В ноябрьской игре с «Нью-Йорк Айлендерс» российский хоккеист повторил один из рекордов канадца Уэйна Гретцки. Он забил 56-ю шайбу в пустые ворота в матче регулярных чемпионатов НХЛ.

Хоккей Александр Овечкин

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