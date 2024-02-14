14 февраля 2024, 07:10

Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отличился в шестом матче НХЛ подряд впервые с декабря 2018 года.

Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ легендарного канадца Уэйна Гретцки до 58 шайб. В активе россиянина 836 голов.

Всего в нынешнем сезоне 38-летний хоккеист провел 49 матчей и записал на свой счет 37 очков (14+23). Для «Кэпиталз» поражение от «Колорадо» стало уже восьмым в последних девяти матчах.

Ранее Овечкин побил достижение Гретцки по голам в пустые ворота. На его счету 57 таких шайб, тогда как канадец поражал чужие ворота 56 раз в таком формате.

НХЛ Александр Овечкин
14 февраля 2024, 00:49
Скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Скончался главный врач сборной РФ по биатлону Алексей Лагуточкин. Ему было 48 лет, сообщили на сайте Союза биатлонистов России.

«Во вторник, 13 февраля, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Сергеевич Лагуточкин», - указали в сообщении.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Причина смерти не называлась. Нынешний сезон биатлона для Лагуточкина был 22-м в национальной команде. Должность врача российской сборной он получил в 2002 году.

Алексей Лагуточкин родился 2 января 1975 года. Учился в Омской государственной медицинской академии. Его неоднократно награждали государственными и ведомственными наградами.

Спортсмены Россия Биатлон
13 февраля 2024, 16:27
Бывшего президента «Локомотива» собирались убить
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент «Локомотива» и экс-начальник ЦСКА Ольга Смородская сообщила, что ей грозила смерть из-за планов закрыть рынки на спортивных объектах. Об этом она рассказала изданию Sport24.

«Когда я пришла работать в ЦСКА, на всех спортивных объектах находились крупнейшие в Москве рынки. Средний доход в год от одного рынка составляет порядка 100 миллионов долларов, а я решила их закрыть. Как-то пошла на обед, вернулась, а у меня в кабинете окно прострелили, прямо на уровне головы», - сказала она.

Смородская отметила, что после этого обратилась в Министерство обороны и к тогдашнему мэру столицы Юрию Лужкову.

«Объяснила, что необходимо с этими ребятами договариваться. Мы дали им два года и землю на перенос рынков. Когда Лужков выпустил постановление, люди осознали необратимость процесса», - добавила бывший президент клуба.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. Ранее она назвала все объединения болельщиков в России преступными группировками.

Футбол Москва
13 февраля 2024, 10:21
Боксер из США решил поддержать Путина на президентских выборах
Читайте нас в: Google Новости
Боксер из Соединенных Штатов Кевин Джонсон планирует голосовать на президентских выборах в России за главу государства Владимира Путина. Об этом спортсмен рассказал РИА «Новости».

«Я пойду лично голосовать за Путина! Очень хотел бы с ним когда-нибудь увидеться, пожать руку», - сказал боксер.

Он признался, что также хочет сыграть с Путиным в шахматы, исполнить композицию на пианино и поблагодарить за то, что «разрешил быть частью этой страны».

В начале января глава государства подписал указ о предоставлении Джонсону российского гражданства.

Выборы президента пройдут в первый месяц весны. Они будут длиться три дня с 15 по 17 марта. На выборы баллотировались четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Накануне свою поддержку действующему главе государства выразил рэпер ST (Александр Степанов). Также он выразил радость за то, что его треки используют в патриотических роликах.

Спортсмены Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
13 февраля 2024, 00:37
Международная федерация хоккея продлила отстранение российских спортсменов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Об этом сообщили на сайте организации.

«На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно», - указали в сообщении.

Отстранение белорусских спортсменов также распространили на финальный олимпийский квалификационный раунд, который пройдет в августе. Совет IIHF продолжит рассмотрит реинтеграцию сборных на сезон-2025/26 в мае следующего года.

Бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что российских спортсменов нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем, писал RT. IIHF объявила о решении отстранить от международных соревнований на неопределенный срок сборные России и Белоруссии в конце февраля 2022 года.

Белоруссия Хоккей Россия Отстранение России от соревнований

Новости по теме