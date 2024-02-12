Овечкин сократил отставание от лучшего бомбардира в истории НХЛ до 59 голов

За столичный клуб заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, для него она стала уже 835-й в карьере в НХЛ. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки ему осталось 59 голов.

Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата 38-летний хоккеист провел 48 матчей и набрал 36 очков (13+23).

В субботу, 11 февраля, россиянин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота. В матче с «Бостоном» (3:0) он забил свою 56-ю шайбу в НХЛ в карьере таким образом.