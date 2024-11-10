10 ноября 2024, 07:39

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 31 гола отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В гостевой встрече с «Сент-Луисом» столичный клуб одержал победу со счетом 8:1. На счету Овечкина две заброшенных шайбы, его признали лучшим игроком матча.

Для россиянина игра с «Блюз» стала 175-й в заокеанской карьере, в которых он набирал как минимум две шайбы. По этому показателю Овечкин также уступает лишь Гретцки, в активе которого таких матчей 189.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 14 матчах и набрал 18 (10+8) очков.

Ранее Овечкин объявил о запуске программы «Великая погоня за добром» для помощи нуждающихся. Он будет перечислять по миллиону рублей в благотворительный фонд , пока не достигнет рекорда Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

НХЛ Александр Овечкин
09 ноября 2024, 08:40
Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
«Питтсбург Пингвинз» обыграли хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе гостей «Питтсбурга» два очка набрал российский нападающий Евгений Малкин, его признали первой звездой прошедшей встречи.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин провел три силовых приема и пять раз бросил в створ чужих ворот, он прервал голевую серию из пяти матчей подряд.

Овечкину осталось забросить 36 шайб до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина в настоящее время 858 голов, на счету Гретцки - 894 шайбы.

Два дня назад голевой бросок и результативная передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом».

Хоккей Александр Овечкин
09 ноября 2024, 00:06
Россия официально перестала готовить спортсменов к Олимпиаде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Оргкомитет по подготовке спортсменов в Олимпийским и Паралимпийским играм прекратил существование. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о его ликвидации. Документ появился на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов в Олимпийским играм и Паралимпийским играм», - поручил он.

Мишустин подписал распоряжение 6 ноября. Он поручил также признать утратившими силу некоторые акты правительства, выпущенные с 2014 по 2023 годы и связанные с оргкомитетом.

Начиная с 2022 года Международный олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов на соревнования под национальным флагом. Президент России Владимир Путин сравнил МОК с цирком , лидер Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал площадкой расчеловечивания, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - механизмом зарабатывания денег.

Правительство РФ Михаил Мишустин Международный олимпийский комитет
08 ноября 2024, 10:20
Болельщик украл у Неймара кольцо во время выхода на поле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар лишился кольца на пальце перед выходом на матч. Об этом сообщило издание Diario Sport.

Издание опубликовало видео, как футболист шел около трибуны и протянул руку болельщикам в качестве приветствия. Именно в этот момент один из фанатов стянул с пальца Неймара украшение, которое оценивается примерно в 15 тысяч евро.

Неймар пропустил последний год из-за разрыва мениска и крестообразной связки колена. Изначально предполагалась, что он вернется в строй в январе 2025 года, однако бразилец приступил к работе в общей группе уже в сентябре.

Издание UOL отмечало, что «Аль-Хиляль» раздумывал о расторжении контракта с Неймаром в январе 2025 года после оценки его клинических и физических кондиций.

Ранее Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Футбол
07 ноября 2024, 23:03
Скандальное открытие Олимпиады в Париже возмутило Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президента России Владимира Путина удивило, что Международный олимпийский комитет разрешил провести церемонию открытия Олимпиады в Париже с номером о «Тайной вечере» с участием трансгендеров*. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» он назвал это шоу оскорбительным для христиан.

«Мне сказали, что там что-то происходило , я посмотрел. Ну, я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих, христиан», - сказал он.

Путин сообщил об уничтожении женского спорта на Западе. Он призвал сделать так, чтобы атлеты-трансгендеры * боролись лишь между собой, а не с женщинами. Так же как те спортсмены, которые получили справки о приеме препаратов, дающих явные преимущества на соревнованиях. Президент назвал это естественным решением.

Он предупредил, что ближайшие 20 лет станут сложными для всего человечества из-за непредсказуемых изменений. Путин заверил, что Россия защитит свои ценности всеми доступными способами.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Женщины Религия Владимир Путин Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме