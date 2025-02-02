02 февраля 2025, 08:17

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

РИА «Новости»
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

«Кэпиталз» потерпели уже третье поражение в последних четырех матчах регулярного чемпионата.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. В активе россиянина теперь 877 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он идет на втором месте в истории лиги.

Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.

Ранее НХЛ предположила, когда Овечкин сможет превозойти рекорд Гретцки. По мнению пресс-службы чемпионата, это может произойти 18 апреля в игре с «Питтсбургом».

Хоккей Александр Овечкин
01 февраля 2025, 15:12
Беспутина избрали генеральным секретарем Федерации бокса России
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Новым генеральным секретарем Федерации бокса России избрали мастера спорта международного класса Александра Беспутина. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В Москве в субботу состоялась отчетно-выборная конференция организации. Беспутин сменил на посту Татьяну Кириенко, занимавшую должность с января 2022 года.

«Члены исполкома единогласно выбрали Беспутина Александра Александровича. Я всегда считал, что боксом должны руководить боксеры. Теперь Александр Александрович будет развивать этот вид спорта. Я поздравляю Сашу», - заявил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, его слова привело РИА «Новости ».

Беспутину 33 года, он является чемпионом России 2012 года, серебряным призером Европейских игр 2015 года и чемпионом Европы 2013 года. Ранее Беспутин занимал пост советника президента Международной ассоциации бокса.

Ранее Умар Кремлев назвал главное мероприятие для боксеров.

Россия
31 января 2025, 17:48
Швеция не поддержит бойкот матчей после возвращения российских хоккеистов
РИА «Новости»
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Сборная Швеции по хоккею не откажется от участия в Олимпийских играх или чемпионате мира после возвращения команды России на соревнования. Такое заявление в комментарии изданию Dagens Nyheter сделал председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Андерс Ларссон.

Он пояснил, что видит тенденцию для снятия с российских спортсменов ограничений для их будущего возвращения на мировую арену. Но сам это решение не поддерживает.

«Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернется к соревнованиям», - подчеркнул Ларссон.

Спортивный чиновник добавил, что решение о допуске российской сборной по хоккею к Олимпиаде 2026 года станет темой заседания правления IIHF 2-4 февраля.

В середине декабря главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в мировых соревнованиях зависит не только от позиции профильных федераций, но и мировой политической обстановки. По его словам, есть шанс, что обстановка изменится после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Отвечать на вопрос, может ли новый президент США вернуть россиян в международный спорт, Ротенберг отвечать отказался.

Спортсмены Швеция Хоккей Россия
31 января 2025, 13:34
МОК — это аферисты. Умар Кремлев заявил о коррупции спортивных чиновников
РИА «Новости»
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Действующее руководство Международного олимпийского комитета представляют собой сборище аферистов, которые под предлогом своего положения занимаются грабежом спортсменов. Об этом в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Глава IBA добавил, что считает действующее руководство МОК аферистами, которые пытаются внушить всем, словно они главная спортивная организация, принимающая основные решения. Но уже появились ассоциации, которые разорвали с МОК всякие соглашения.

В ходе интервью Кремлев заметил, что глава МОК Томас Бах превратил спортивные соревнования в череду конфликтов и коррупционных скандалов. В качестве примера он привел участие алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Глава IBA подчеркнул, что допуск спортсменки-трансгендера к женским соревнованиям МОК провел ради пиара и денег.

Он подчеркнул, что прошлым руководителем IBA был член исполкома МОК, что привело к воровству и коррупции.

«Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить», - заявил Кремлев.

Спортсмены Коррупция Бокс Чиновники Международный олимпийский комитет
31 января 2025, 07:15
Овечкин набрал три очка в проигранном матче НХЛ против «Оттавы»
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на чужом льду проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 1:0) в пользу хозяев в овертайме.

В составе столичного клуба заброшенной шайбой отметился капитан команды, 39-летний россиянин Александр Овечкин. Также на его счету две результативные передачи.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 876, он занимает второе место по этому показателю. Лидирует канадец Уэйн Гретцки - 894 гола.

«Вашингтон» также прервал серию из восьми матчей подряд с двумя и менее пропущенными шайбами за матч, которая стала для команды лучшей с сезона-2010/11.

Ранее НХЛ назвала дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. По мнению лиги, это может произойти уже 18 апреля в игре с «Питтсбургом».

НХЛ Александр Овечкин

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