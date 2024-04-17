17 апреля 2024, 10:35

Овечкин принес «Вашингтону» место в плей-офф

Global Look Press
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Гол росийского хоккеиста Александра Овечкина принес хоккейному клубу «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский нападающий «осушил» ворота соперника на 19-й минуте матча. Эта шайба Овечкина стала 31-й в текущем сезоне и 853-й за всю карьеру в НХЛ. Также шайбу в составе победителей забросил Ти Джей Оши. В «Филадельфии» автором шайбы стал Эрик Джонсон.

После встречи «Вашингтон Кэпиталз» разместился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 91 очко. Благодаря победе команда вышла в плей-офф. В отличие от «Филадельфии», которая не попала в плей-офф уже четвертый сезон подряд.

В конце марта Овечкин получил по лицу в матче НХЛ с«Торонто Мэйпл Лифс». Так его пытался «наказать» канадский защитник Марк Джиордано, который решил заступиться за одноклубника после силового приема россиянина.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
16 апреля 2024, 17:22
Трусова назвала причину расставания с Кондратюком
Global Look Press
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Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже некоторое время не состоит в отношениях с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком. О расставании по инициативе партнера она рассказала в интервью для онлайн-кинотеатра Okko.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», - призналась фигуристка.

Трусова и Кондратюк начали встречаться сразу после окончания Олимпиады в Пекине и провели несколько совместных отпусков, а также часто появлялись вместе на публике.

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко. Четыре года назад она решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Фигурное катание Отношения Россия Александра Трусова
15 апреля 2024, 16:40
Подмосковная команда показала высокий результат на первенстве РФ по тяжелой атлетике
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Команда тяжелоатлетов, представляющая Подмосковье, завоевала 34 медали на первенстве России. Об этом «360» заявил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Владимир Сущак.

Он рассказал, что в соревнованиях участвовали спортсмены из 45 регионов.

«Состав большой, более 400 участников. Первенство прошло на высоком уровне, и наши спортсмены показали высокий результат», - подчеркнул Сущак.

Тренер добавил, что основными соперниками подмосковных тяжелоатлетов на первенстве стали команды из Москвы, Кемерово, Дагестана, Санкт-Петербурга и ХМАО.

«Были у нас результаты и лучше, и похуже. Но то, что планировали, то и завоевали. Те лидеры, на которых мы делали ставки, смогли завоевать медали», - отметил вице-президент Федерации тяжелой атлетики.

Ранее тяжелоатлеты из Богородского округа выступили на первенстве России. Спортсменка Софья Врагова выиграла три золотых медали: в рывке, толчке и двоеборье. Блестящий результат показал также тяжелоатлет Валерий Корсаков - он получил две золотых и одну серебряную медаль.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Москва
15 апреля 2024, 03:38
«Чем больше тренируешься, тем слабее иммунитет». Карпенков рассказал о проблемах профессионального баскетбола
Unsplash
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Баскетболисты кажутся очень сильными и здоровыми людьми. Но, по словам центрового БК «Химки» Ильи Карпенкова, профессиональный спорт ослабляет иммунитет, поэтому спортсменам необходимо очень внимательно следить за своим здоровьем. С какими травмами чаще всего сталкиваются баскетболисты и какие качества развивает этот вид спорта, он рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик выпуске «Спорт с Марусей».

По словам ведущей, самые популярные вопросы, которые интересуют обычных людей - это чем полезны занятия баскетболом, как они влияют на здоровье человека и его рост.

«Рост - это все-таки генетическое, какая-то предрасположенность. Но у нас даже в команде есть ребята, которые ростом 180 сантиметров, есть, кто выше 210, и все они играют в баскетбол», - рассказал спортсмен.

По поводу пользы баскетбола, Карпенков напомнил, что это комплексный вид спорта, поэтому он развивает у спортсменов много разных качеств.

«Тут нужно и бегать, и какие-то силовые качества показывать, работа в команде, коммуникабельность, координация. <…> Ну и соответственно, когда ты занимаешься баскетболом, это все потихоньку развиваешь», - объяснил баскетболист.

А вот пользу для здоровья оказывают любительские тренировки, тогда как профессиональный спорт имеет противоположное влияние.

«В профессиональном виде спорта, чем больше ты тренируешься, тем слабее у тебя иммунитет. Поэтому необходимо следить за здоровьем», - признался Карпенков.

Еще одна проблема - травмы спортсменов. Так как баскетбол - контактный вид спорта, они случаются нередко. Самая распространенная из них - растяжение связок голеностопного сустава.

Спортсмены Химки Баскетбол
15 апреля 2024, 00:50
«Было бы желание». Спортсмен Карпенков рассказал, в каком возрасте можно начать играть в баскетбол
Телеканал «360»
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Начать играть в баскетбол можно не только в юном возрасте, но для овладения всем необходимыми навыками потребуется хорошая физическая подготовка. Об этом центровой БК «Химки» Илья Карпенков рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

«Мама взяла меня впервые тренироваться в шесть лет и я стал стабильно на протяжении всего этого времени заниматься», - поделился спортсмен.

Как отметил Карпенков, в «Единой Лиге ВТБ» есть ребята, которые начали заниматься баскетболом уже во взрослом возрасте - с 16-18 лет. В качестве примера спортсмен привел коллегу Никиту Зверева, который до прихода в баскетбол занимался легкой атлетикой, и ему это дало большой толчок для достижения успеха.

«Баскетбол - это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет было бы желание. Но, с другой стороны, есть вопрос постановки техники - гриблинг, бросок - это все будет страдать. Здесь важен вопрос физической подготовки», - отметил он.

Карпенков подчеркнул, что для баскетболистов обязательным являются тренировки в спортивном зале.

Спортсмены Баскетбол Интервью

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