Овечкин принес «Вашингтону» место в плей-офф

Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский нападающий «осушил» ворота соперника на 19-й минуте матча. Эта шайба Овечкина стала 31-й в текущем сезоне и 853-й за всю карьеру в НХЛ. Также шайбу в составе победителей забросил Ти Джей Оши. В «Филадельфии» автором шайбы стал Эрик Джонсон.

После встречи «Вашингтон Кэпиталз» разместился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 91 очко. Благодаря победе команда вышла в плей-офф. В отличие от «Филадельфии», которая не попала в плей-офф уже четвертый сезон подряд.

В конце марта Овечкин получил по лицу в матче НХЛ с«Торонто Мэйпл Лифс». Так его пытался «наказать» канадский защитник Марк Джиордано, который решил заступиться за одноклубника после силового приема россиянина.