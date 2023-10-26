Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ

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Заброшенная шайба помогла столичному клубу подержать победу со счетом 6:4. Также он отличился результативной передачей.

Кроме Овечкина в составе «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Энтони Манта и дважды Дилан Строум.

Для россиянина гол стал 824-м в профессиональной заокеанской карьере. До рекорда знаменитого канадца Уэйна Гретцки осталось 70 голов, в его активе 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин стал обладателем еще одного рекорда. Он стал первым хоккеистом в НХЛ, который забросил 300 шайб в численном большинстве.