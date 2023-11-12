Овечкин повторил рекорд легендарного канадца Гретцки

В ночь на воскресенье столичный клуб победил «Нью-Йорк Айлендерс», россиянин отметился дублем.

Свой второй гол Овечкин забросил в уже пустые ворота на последней 60-й минуте игры.

Для нападающего этот гол стал 56-м в карьере, когда ему удалось отправить шайбу в пустой створ, по этому показателю он сравнялся с Гретцки и повторил его рекорд.

Всего в регулярных чемпионата НХЛ Овечкин забросил 826 голов в 1360 матчах. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов заокеанской лиги в истории. Лидерство принадлежит Гретцки, который записал на свой счет 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.

Ранее россиянин установил очередной рекорд в НХЛ, первым в истории забросив 300 шайб в численном большинстве.